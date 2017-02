Al servicio de la patria. Día del Ejército Mexicano

El Ejército Mexicano ha tenido una transformación positiva a lo largo del tiempo y nunca ha perdido de vista su finalidad principal: formar hombres y mujeres de honor, dedicados a salvaguardar la integridad de los mexicanos.

El General Brigadier, Diplomado de Estado Mayor, Fidel Mondragón Rivero, de la Octava Zona Militar en Reynosa es un ejemplo claro de los valores que el Ejército imprime en la vida de quienes deciden enlistarse.

Al celebrarse hoy el Día del Ejército Mexicano , el general concede una entrevista en las instalaciones de la Octava Zona Militar.

Es ahí donde se encuentran los hombres y mujeres que a diario se encargan de defender la soberanía de la nación.

“El Ejército Mexicano es una institución organizada y preparada para servir al pueblo, una institución sólida, llena de tradiciones, de costumbres y que está formada por hombres y mujeres profesionales, que día a día hacen una labor incansable por cumplir con las tareas y misiones que nuestra Constitución, Leyes y Reglamentos nos imponen”.

Comenta que la carrera militar les deja grandes satisfacciones, conlleva muchos sacrificios y aporta amplias enseñanzas.

“La vocación del hombre y la mujer se manifiestan desde los primeros momentos del día, en todas las actividades académicas, operativas, administrativas, con el contacto con la población civil, en esa vinculación que existe con las escuelas y los gobiernos de los estados de la República Mexicana”.

REACCIÓN. El Ejército ha tenido una transformación positiva en todos los sentidos, en la capacidad de respuesta en caso de desastres.

SU CARRERA

El ahora General Brigadier comenzó su carrera a los 17 años cuando impulsado por su padre, decide enlistarse.

“Mi padre tenía la idea de que no había otra manera de servir a México que por medio de las fuerzas armadas. Es una forma de vida digna, tenaz, con una calidad de vida porque de una forma u otra, hacemos nuestra labor, hacemos una familia, todos y cada uno de los que integramos el Ejército Mexicano, formamos parte de una familia”.

- ¿A los 17 años con qué soñaba usted?

“Soñaba con entrar al Ejército. Me quedaba asombrado por ver a nuestros superiores, llenos de virtudes, valores, de ejemplos de vida. Tenía uno la idea y el sueño de emularlos, de ser ejemplo, de aprender de esos seres con mucho arrojo, valor, enseñanzas; esa era nuestra meta cuando fuimos cadetes, luego como oficiales y comenzamos a ver otros horizontes”.

Poco a poco, explica, se fue dando cuenta que tenía la capacidad de ir avanzando, de formar parte del sistema educativo militar.

“Presentamos exámenes para avanzar, ascender a los grados inmediatos y toda una carrera de grandes retos que siempre dan grandes satisfacciones”.

- ¿En el trayecto de su carrera nunca dijo “voy a claudicar”?

“No, nunca he dicho eso, nunca lo he pensado. Día con día vamos con gran vocación desde que amanece. Somos ejemplo y no podemos claudicar, no podemos decirle a nuestros hijos o compañeros que hay debilidades. Hay una fortaleza, gran convicción, vocación por entregarnos al servicio de las armas, del país y a armonizar por la sociedad mexicana que siempre nos ha visto y nos ha distinguido con esa gran calificación de confiar siempre en las fuerzas armadas”.

CARRERA DE VALOR

El General Mondragón destaca que el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicanos están formados por gente de gran talento, valía, que siempre está pensando en cómo poder servir más a México.

“Hoy existe un Plan Nacional de Desarrollo. En base a él, la institución como tal, elabora un Programa Sectorial de Defensa donde se establecen estrategias, objetivos y líneas de acción en los cuales se incide en varias áreas”.

La primera, dijo, está enfocada a defender la soberanía del país, garantizar la seguridad interior, buscar crecer y fortalecer el sistema de inteligencia, fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

“Hoy es tangible, hoy podemos ser testigos y vemos que el cambio en el Ejército y Fuerza Area tiene una transformación. Vale decir que en el sistema educativo militar también se están dando cambios desde la currícula, la integración de planes y programas, edificación de nuevas instalaciones y entrar a una época del uso de las tecnologías”.

Comentó que actualmente todos y cada uno de los cadetes y alumnos cuentan con una computadora y al egresar dominan completamente la tecnología.

“Son hombres y mujeres bien capacitados, bien adiestrados y cuando se gradúan llegan a realizar funciones y desempeñarse excelentemente en todas las actividades administrativas, operativas y otras de la actividad militar”.

LA MUJER MILITAR

Un punto clave en el desarrollo que ha tenido el Ejército Mexicano, es la incursión de la mujer.



“El papel de la mujer es relevante, se ha distinguido por ser disciplinada, entregada a sus labores, confiable. Las mujeres mexicanas en el Ejército son dignas y merecedoras de un aplauso y reconocimiento”.

Dentro de las oficinas y actividades operativas, explicó, las mujeres están dando buenos resultados.

“La mujer en nuestro país está en las áreas educativas, sanidad, operativas. Hoy podemos decir gratamente que las mujeres de artillería, ingenieras de combate dentro de pocos años serán las primeras generalas de división. Con mucha satisfacción podemos decir que podrán llegar a ser Secretarias de la Defensa Nacional”.

- Es buena esta apertura para la mujer sobre todo porque nuestras madres o abuelas, nunca soñaron con pertenecer al Ejército, se le expone.

“Es una muestra de que las actividades las pueden hacer, tenemos igualdad de género, ellas hacen lo mismo que hacen los hombres, con mucha prestancia, con buenas calificaciones. Son motivo de grandes reconocimientos, llegan a tener los mejores lugares incluso en acondicionamiento físico y obviamente en aprovechamiento, son organizadas”.

La mujer en el Ejército Mexicano ha sido valuarte de confianza y de muy buenos resultados, explica.

EN TAMAULIPAS

El general aseguró que los tamaulipecos pueden confiar en el Ejército Mexicano.

“Somos gente que trabajamos para garantizar las mejores condiciones de trabajo, convivencia, que la gente se sienta en paz, feliz. Que los jóvenes sigan acudiendo a la escuela con esa convicción de que no les va a pasar nada en el transcurso de su tránsito”.

Esto, dijo, se hace en coordinación con otras autoridades que compromete a todos los entes de gobierno.

Indicó que el Ejército Mexicano ha tenido una transformación positiva en todos los sentidos, en la capacidad de respuesta en caso de desastres.

“Las fuerzas armadas hoy están totalmente motorizadas, se puede hablar de una transformación tangible que nos honra, nos enaltece y nos compromete más para realizar nuestras actividades diarias”.