Al grito de "Fuera Peña" protestan en instalaciones de Pemex

Al exterior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos existe un fuerte resguardo de la Policía Federal, con al menos unas 25 unidades.



A la vigilancia se unieron siete patrullas de la Policía Municipal de Santa Catarina y varias de Policía Ministerial, además de 5 unidades de la gendarmería.



El grupo de unas 35 personas, lideradas por Gilberto Lozano, se encuentra bloqueando la entrada y salida de camiones al centro de distribución y señalaron que lo harán hasta las 19:00 ó 20:00 horas.



"Hoy decidimos ir más allá de las marchas, las marchas que hemos hecho no nos funcionan, no nos escucha Peña Nieto", señaló Lozano.



"Hoy no saldrá ningún camión, nos vamos a probar el día de hoy", agregó.



El presidente del Congreso Nacional dijo que convocarán para que el 5 de febrero se tomen los 96 centros de distribución a nivel nacional.



Dijo que la idea es evitar el funcionamiento de estos centros hasta durante 10 días.



"Será una prueba del poder del pueblo porque el Gobierno le apuesta a que no sabemos organizarnos... pero la gente ya perdió el miedo".



A las afueras del Centro, ubicado en el Antiguo Camino a García, Lozano exigió a los mandatarios estatales, incluyendo al Gobernador Jaime Rodríguez, ponerse en huelga de hambre hasta que bajen nuevamente los precios de la gasolina.