Alertas que protegen. Definido protocolo de semáforos

Tres dependencias especializadas verifican y autorizan las alertas de emergencia conocidas como semáforos, que el Ayuntamiento lanza en caso de contingencia o situaciones de riesgo. Se trata del C4 , el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Marina.

Erick Stanford, de comunicación social del ayuntamiento, informó que la dependencia a cargo de emitir estas alertas es la Dirección de Gobierno a cargo de Julio Hernández.

Son ellos quienes verifican que la información que se genera en materia de seguridad sea la correcta pero además se encargan de recibir la autorización de las fuerzas federales para enviar la alerta a la ciudadanía.

“Todo va de acuerdo a la confirmación, no podemos compararnos con redes sociales porque ellos reciben alertas ciudadanas que no son fuentes oficiales, no podemos obedecer a este tipo de páginas porque pudiéramos prestarnos a que sea una falsa alarma”.

En este sentido, comentó, el municipio debe ser cuidadoso pues lanzar una alerta que no haya sido verificada podría generar pánico entre la ciudadanía.

“Cuando hay una posible situación de riesgo, antes de emitir el semáforo el municipio lo valida con tres dependencias, el C4 , Cisen y la Marina. Cuando una de las tres valida la situación, Gobierno en coordinación con Comunicación Social definen el color del semáforo”.

LOS COLORES

Stanford destacó que las alertas se clasifican de acuerdo al protocolo que establecen las fuerzas de seguridad .

Por ejemplo, el color verde, indica bloqueo de vialidad, no necesariamente por cuestiones de in seguridad .

“Podría ser alguna manifestación, obra municipal, pero siempre y cuando no sea reparación programada. Es decir, una reparación programada de Comapa es por medio de comunicado, pero cuando es situación extraordinaria, es cuando aplica el semáforo verde siempre y cuando está bloqueada la vialidad, si de alguna manera afecta pero hay flujo lento no se emite el comunicado para no alarmar a la ciudadanía”.

El semáforo con color amarillo indica una situación de riesgo por cuestiones de in seguridad , pero no existen detonaciones.

“Pueden ser poncha llantas, persecución, pero sin detonaciones. Se indica el lugar exacto para que la ciudadanía tome sus precauciones”.

El color naranja se aplica cuando existe una situación de riesgo con detonaciones en un punto de la ciudad.

“Se trata de detonaciones en un solo punto o lugar aislado. Aquí se aplica también cuando se realizan quema de llantas en algunos puntos de la ciudad”.

El color rojo indica situación de riesgo con detonaciones en diversos puntos de la ciudad.

“Para emitir el rojo debe estar validado por dos de las tres dependencias de seguridad . En este momento estamos emitiendo en dos canales informativos, las redes sociales, página de Protección Civil o Ayuntamiento de Reynosa ”.

Otro canal es el chat de Whatsapp de medios de comunicación. “Se hace de manera oportuna para que a su vez los medios que tienen manera de comunicarlo en tiempo real lo hagan”.

‘SÍ LLEGAN A LA GENTE’

Erick Stanford comentó que estas alertas luego de ser verificadas, llegan de manera oportuna a la ciudadanía.

“Estamos muy bien en el tiempo de respuesta desde el momento en que son los hechos, a veces de madrugada estamos emitiendo estas alertas porque hay ciudadanos que a esas horas transitan por la ciudad o los jóvenes que salen a esa hora”.

Se trata, explicó, de optimizar para que todo sea muy oportuno. “Seguimos trabajando para mejorar y que sean más los canales de comunicación que tengamos con la ciudadanía”.

Destacó que aún y cuando hay un sector de la población que no cuenta con internet o redes sociales, es la ciudadanía quien se encarga de hacerles llegar la alerta.

“Hemos tenido publicaciones donde una gran cantidad de personas comparten la información. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para compartir o bajar la información con sus familiares; a lo mejor alguien que lo ve sabe que su familia no tiene redes sociales, pero ellos se comunican”.

ENVÍAN. Tres dependencias federales se encargan de verificar las alertas que emite el municipio de Reynosa .