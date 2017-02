Alertan los expertos de inestabilidad de Trump

Nueva York, N.Y.



Un grupo de 35 profesionales de la salud mental en Estados Unidos alertó que la conducta y palabras del presidente Donald Trump sugieren una “grave inestabilidad emocional” que lo hacen incapaz de fungir de manera segura como mandatario.

En una carta publicada este martes en el diario The New York Times, los expertos destacaron que Trump ha demostrado una preocupante incapacidad para tolerar opiniones diferentes de las suyas, lo que lo lleva a experimentar frecuentes reacciones de enojo.

“Sus palabras y conductas sugieren una profunda incapacidad para sentir empatía. Los individuos con estos rasgos distorsionan la realidad para adaptarla a su estado psicológico, atacando hechos y a quienes los transmiten (periodistas, científicos)”, aseguraron.

Añadieron que esta clase de ataques de ira suelen aumentar en un líder poderoso debido a que la situación en que se encuentran parece confirmar “su mito personal de grandeza”.

Por ello, apuntaron los expertos, “creemos que la grave inestabilidad emocional revelada por el discurso y las acciones de Trump lo hace incapaz de servir de manera segura como presidente”.

Indicaron que la añeja regla entre los profesionales de la salud mental en Estados Unidos para evitar analizar a un presidente sin haber tenido una consulta y una examen apropiado no debía aplicarse en el caso de Trump por el alto costo que supone.

“Este silencio ha resultado en un fracaso para facilitar nuestra experiencia a periodistas preocupados y miembros del Congreso en este momento crítico. Tememos que está en juego demasiado para permanecer en silencio”, afirmaron.

Tal norma, conocida como la Regla de Goldwater, fue creada en 1973 por la Asociación Psiquiátrica Estadunidenses, y ha evitado en buena medida que psiquiatras, psicologos y otros profesionales de la salud mental expresen de manera abierta sus opiniones sobre Trump.

No obstante, los expertos firmantes de la carta publicada en The New York Times (35 profesionales con doctorados o especializaciones médicas) declararon que su seria preocupación por la estabilidad mental del presidente de Estados Unidos supera la racionalidad de la regla.

La misiva fue enviada al rotativo por Lance Dodes, asistente clínico jubilado de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard; y por Joseph Schachter, expresidente del Comité de Propuestas de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional.

El texto fue publicado en respuesta a una columna escrita por el analista Charles Blow, quien refirió la tendencia de Trump de “triturar a la oposición bajo sus pies” y de atacar a quienes no comparten su opinión.

Trump “no quiere ser presidente, sino emperador”, escribió Blow en su columna publicada el pasado 9 de febrero.

Recomiendan acción disciplinaria contra asesora estrella de Trump

La Oficina de Ética Gubernamental (OGE) recomendó a la Casa Blanca investigar y en su caso ejercer una acción disciplinaria contra la asesora presidencial Kellyanne Conway por haber recomendado comprar la línea de ropa de Ivanka Trump.

Conway, una de las colaboradoras más cercanas al presidente Donald Trump, detonó la semana pasada una tormenta política cuando pidió al aire, durante una entrevista televisiva, comprar la ropa de Ivanka, cuya colección de alta costura fue cancelada de las tienda de lujo Nordstrom.

“Estos hechos, sin son verdaderos, representan una clara violación a la prohibición contra el mal uso de su cargo”, señaló el director de la OGE, Walter Shaub, en una carta al subasesor legal de la Casa Blanca, Stefan Passatino.

“Por lo tanto, recomiendo que la Casa Blanca investigue las acciones de la señorita Conway y considere tomar acción disciplinaria en su contra”, remató Shaub.

Durante una entrevista la semana pasada con la cadena Fox News, Conway fue interrogada sobre la polémica por la línea de ropa de Ivanka. “Lo que les diría es que vayan a comprar las cosas de Ivanka. Odio ir de compras, pero voy a comprar unas para mí hoy mismo”, respondió.

Su comentario surgió luego que Nordstrom anunció la terminación de sus relaciones de negocios con la línea de ropa de Ivanka Trump debido a una caídas de sus ventas en los últimos meses, una decisión que motivó en su momento un airado reclamo del presidente Trump.

En su carta a la Casa Blanca, Shaub dejó en claro que los funcionarios de la rama ejecutiva deben usar su autoridad en beneficio del público estadunidense y no para “lucro privado” y pidió que los colaboradores de la residencia ejecutiva reciban adiestramiento ético.

Legisladores republicanos y demócratas, así como grupos independientes y expertos coincidieron que los comentarios de Conway eran una violación de las leyes federales que impiden a funcionarios públicos usar su cargo para la promoción de negocios.

El portavoz presidencial Sean Spicer sugirió que Conway fue reprendida. “Kellyanne ha recibido consejos en ese tema y eso es todo”, señaló.

Washington, D.C./Notimex