Alertan contra piñeros en cajeros por un video de Facebook

Monterrey, México (11 febrero 2017).- Un piñero fue detectado gracias a un video compartido en Facebook, donde aparece comprando con una tarjeta de débito que le quitó a una mujer en un cajero Banorte sin que ella se diera cuenta.





Pensando que se trataba de un caso aislado, la víctima publicó la grabación en la que se ve al sospechoso comprando en una tienda Innovasport de la Plaza Sendero, en Apodaca.Ésa fue una de las siete operaciones que el piñero realizó por un total de 9 mil 500 pesos el pasado 8 de febrero, entre las 13:00 y las 16:00 horas, en negocios de la plaza y cercanos, informó la afectada."Cuando vi el video", mencionó la mujer de 29 años, "me di cuenta que fue la persona que estaba detrás de mí en la cola del cajero."Yo no sé si él me quitó la tarjeta, si la olvidé o si se me cayó".Gracias a la difusión de la grabación en la red social, un hombre de 67 años reconoció al sospechoso como la persona que le robó sude débito el 27 de enero en un cajero, también de Banorte, en HEB Contry.El afectado aseguró que, según pudo observarse en un video de esa tienda, el piñero sacó sudel cajero e introdujo una apócrifa mientras que él cerraba su sesión."Fue muy rápido que no me di cuenta", relató, "pero en el video se ve muy claro que él me robó mi tarjeta".Ese día el piñero hizo compras en Soriana Contry por 13 mil pesos y otra en Innovasport, también en Contry, por 3 mil pesos.Las víctimas se quejaron de que en los establecimientos donde el sospechoso hizo las compras no le solicitaron su identificación como medida de seguridad.