Alerta fraude en pago con tarjeta

Usuarios de gasolina en las diversos establecimientos ubicados en Río Bravo , vienen señalando prácticas indebidas por parte de empleados de gasolineras a quienes acusan de abuso de confianza.

La inconformidad consiste en que al momento de pagar con tarjetas, ya sean de crédito, débito y nómina, se algunos de los despachadores, hacen uso indebido de ellas, como fue el caso de la mañana del miércoles, de una consumidora de nombre Amalia, quien acudió a gasolinera ubicada en avenida Madero en las inmediaciones del Centro Comercial del Río.

“Ahorita fue a la gasolinera k esta en enfrente de Soriana y pagué con tarjeta y tienen adentro el aparato para checar las tarjetas y se llevaron mi tarjeta y yo lo estaba viendo y ya había pasado 2 veces mi tarjeta y k me bajo y que le digo y ya la estaba pasando otra vez y ke se la safó y k le kito los tikes (que) ya me había cobrado los 400 k eche de gasolina y otro tiket de 50 hice k me los pagara y el otro y el otro no salió pork le safe la tarjeta pónganse abusado si van a pagar con tarjeta”, refirió la afecta mediante mensaje en grupo de redes sociales, del cual este medio tiene captura.

Las recomendaciones de la Comisiona Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al momento usar o pagar con plásticos, son:

-No perder en ningún momento de vista la tarjeta en manos del despachador, cajero o cobrador

-Utilizarla, solo en giros establecidos formalmente

-No dar información sobre la tarjeta o titular, salvo presentar identificación a la hora de pagar

-Guardar los bouchers o comprobantes de pago, para aclaraciones o reclamos

Según la Condusef, el 71 por ciento de los fraudes con tarjetas, se comenten en las terminales de pago en giros comerciales o de prestación de servicios.