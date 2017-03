Alerta dirigente contra timador

Dirigente de la colonia Ferrocarril Poniente alerta a la ciudadanía en contra de Luis Díaz Martínez quien les ofreció créditos a fondo perdido del programa federal “Sin Hambre” y al final de cuentas todo resultó una vil mentira.

“Bajo el argumento de que necesitaba dinero para iniciar los trámites, nos cobró $230.00 que tuvo que devolvernos cuando descubrimos que se trataba de una engañifa”, declaró Edith Medina Carrillo quien habló a nombre de 25 personas a las que pretendía sorprender.

Al final de cuentas lo único que quería Díaz Martínez era que “yo le consiguiera gente para protestar en contra de Alberto Martínez Lara, secretario general del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa a lo cual no accedimos aún cuando me ofreció una cartera en el gremio al cual él no pertenece”, agregó.

Lo del empréstito no le importaba según lo manifestó y cuando descubrimos que así era nos llamó locos y mentirosos porque con justa razón le exigimos la devolución del dinero que mucha gente pidió prestado para dárselo e iniciara las gestiones ante la oficina gubernamental.

“Nosotros nos comunicamos al programa PLANA y también con Herbey Ramos , de “Sin Hambre” y nos dijo que no traía a nadie en el campo promoviendo los préstamos y dejó en claro que para Reynosa no había plan alguno en ese renglón.

Comentó también la residente de la colonia en mención que lo que quieren es que Luis Díaz no sorprenda a más personas con el cuento con el que trató de envolvernos a nosotros.