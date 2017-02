Alemania elige a Steinmeier, un pragmático ‘antitrump’

Berlín, Alemania

Al documentarse para escribir la biografía de Frank-Walter Steinmeier, Lars Geiges se entrevistó con antiguos colegas de futbol o compañeros de piso a la búsqueda de una anécdota sabrosa. No la encontró. “De joven no se metía en política ni destacaba demasiado. Lo especial en él es que no tiene nada especial”, asegura el autor del libro. Steinmeier, un socialdemócrata pragmático con larga experiencia política y fama de meticuloso en las negociaciones, fue elegido este domingo con un amplísimo apoyo como presidente federal. En tiempos convulsos, Alemania opta por un jefe del Estado muy popular y anclado en el centro del establishment político.



La votación celebrada en el Bundestag muestra hasta qué punto Steinmeier es una figura de consenso más allá de las barreras partidarias. El ministro de Exteriores durante las dos grandes coaliciones de Angela Merkel obtuvo el sí del 75% de los miembros de la Asamblea Federal, un órgano formado por los 630 diputados y un número igual de enviados de los Estados federados. Entre estos, había figuras como el seleccionador de fútbol, Joachim Löw, una conocida drag queen o la hija de una víctima de la banda neonazi NSU.

Apoyaron a Steinmeier la mayoría de representantes socialdemócratas, democristianos, verdes y liberales. Solo Die Linke (La Izquierda), los ultraconservadores antiinmigración de AfD y dos pequeños partidos presentaron candidatos alternativos. La elección supone un golpe para Merkel, que a solo siete meses de las elecciones se vio obligada a apoyar a un destacado dirigente del partido rival. “¿No es maravilloso que Alemania se haya convertido para muchas personas en el mundo en un ancla de la esperanza”, dijo en su breve discurso de aceptación. Steinmeier suspenderá su militancia en el SPD como señal de la independencia a la que le obliga el nuevo cargo.

El presidente en Alemania , con funciones principalmente representativas, dispone sobre todo de un instrumento: la palabra. Con sus discursos, el jefe del Estado puede dejar su impronta en el debate público. Así lo hicieron antecesores como Richard von Weizsäcker, que en 1985 se refirió a la derrota del nacionalsocialismo como una “liberación” para Alemania ; o Christian Wulff, cuando dijo que el islam era parte del país. El nuevo presidente no destaca por una oratoria especialmente brillante, pero sí por un discurso claro contra el populismo, a favor de la responsabilidad alemana en la resolución de conflictos internacionales y por una red de contactos en todo el mundo tejida a lo largo de ocho años de jefe de la diplomacia.