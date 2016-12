Aleja elclima aalumnos

Un 95 por ciento de ausentismo registraron los 598 planteles de educación básica en Reynosa, luego de que el termómetro marcó tres grados centígrados.



El Centro Regional de Educación informó que en algunos centros educativos se presentaron alrededor de tres alumnos los cuales, se retiraron a petición de sus padres.

Tal fue el caso de la escuela primaria Adolfo López Mateos de la colonia Las Cumbres donde se presentó un alumno que optó por regresar a casa.

“Tuvimos un niño, pero regresó. Los maestros debemos cumplir el horario aunque el frío sea intenso. A veces viene un sólo niño pero nuestra obligación es estar aquí”, comentó el maestro Felipe Garza.

Dijo que en estos casos, los maestros realizan labores propios de sus funciones como calificar alguna exámenes, tareas o proyectos que tengan pendientes.

“Para nosotros no aplica la regla de que si el termómetro está a cinco grados no hay clases, a nosotros nos marcan de la Secretaria de Educación los días inhábiles, es la única forma en que no asistimos, de lo contrario, tenemos que estar aquí”.

En Reynosa, existen 18 planteles de educación inicial, diez especiales, 245 de preescolar y 325 primarias.

En lo que respeta a secundarias, existen 41 generales, 17 técnicas y 16 telesecundarias.

Se espera que las condiciones climatológicas mejoren y será decisión de los padres de familia el enviar o no, a sus hijos a clases durante esta semana.

Cabe destacar que el viernes 23 del presente mes, los planteles educativos cerrarán sus puertas pues inicia la temporada vacacional para retornar el 9 de enero del 2017.

PADRES DECIDEN

Autoridades de la Dirección de Educación Municipal manifestaron que ante las bajas temperaturas que se registran, los padres de familia tienen el criterio de decidir enviar a su hijo a la escuela.

Marisol Magallán, titular de la dirección, manifestó que en los planteles se están aplicando estos criterios al registrarse los 5 grados centígrados.

“Para evitar enfermedades respiratorias y hipotermia en los menores de edad, los padres pueden decidir enviar a sus hijos a la escuela si esta muy fría la mañana”, dijo.

