Alcanza Donald Trump solo dos metas en 100 días

El reporte "Los primeros 100 días de la nueva administración en Estados Unidos", documenta que hay cierto progreso en la creación de 25 millones de nuevos empleos, así como en la deportación de migrantes indocumentados.



Mientras, hay otros ocho objetivos en donde no se reporta avance o los intentos han sido frenados.



Por ejemplo, en la negociación de nuevos acuerdos comerciales, Trump ha hecho constantes menciones sobre dejar o cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al grado de mencionar que sería lo que haría en su primer día de presidencia.



Sin embargo, excepto por un borrador de notificación al Congreso para pedir autorización para renegociar así como una amenaza del acuerdo registrada a finales de abril, no ha habido ningún otro indicio de avance en dicho proceso.



Otro de los puntos en la agenda era imponer un impuesto de ajuste fronterizo (border adjustment tax), pero a pesar de algunos borradores presentados por congresistas republicanos, tampoco ha registrado avance.



Incluso, EY considera que de que este se imponga en algún punto, las consecuencias para la economía estadounidense sería muy complicado y tendría un costo demasiado alto.



Por ejemplo, trasladar hacia Estados Unidos las plantas que están fuera costaría una inversión de entre 4.7 y 6.5 mil millones de dólares.



Adicionalmente, debido al incremento en los precios de las unidades, la caída en ventas y las posibles represalias comerciales impuestas por México y Canadá, se perderían hasta 31 mil empleos.



Hay otros puntos en los que la Administración ha intentado avanzar pero no se ha registrado un resultado concreto, como el caso del plan de infraestructura para gastar un billón de dólares, o el reemplazo del plan de salud universal (Obamacare), pero el plan presentado fue rechazado incluso antes que se presentara a discusión en el Congreso.



Trump también prometió reducir las tasas de criminalidad así como unir a la nación e imponer un límite a la cantidad de tiempo que puede pasar un Congresista en su posición, pero tampoco aquí se registra avance.



Finalmente, sobre el tema de erradicar al grupo islámico ISIS, no hay información sobre el avance de cómo va el progreso, debido a que es un tema de seguridad nacional y en consecuencia no hay información pública.