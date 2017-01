Albergues para migrantes no se dan abasto en frontera

Cd. de México.- Después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, los albergues ubicados en la frontera de México no se dan abasto para atender a los migrantes que son deportados o los que buscan cruzar al norte antes de que el magnate asuma la Presidencia.



Administradores de albergues y promotores de la defensa de migrantes reportaron que los centros de atención en Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, se encuentran desbordados.



Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, ubicado en Reynosa, señaló que no están preparados para recibir a más migrantes ya que, aunque tienen capacidad para 150 personas, entre noviembre y diciembre recibieron a 611.



El Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Lira, aseguró que la migración de centroamericanos por esa ciudad y Reynosa se incrementó después del triunfo de Trump en noviembre pasado.



"Las casas de migrantes se encuentran a su máxima capacidad por personas procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras", afirmó.



"Hemos visto un incremento de migrantes muy importante".



En Juárez, el número de personas que buscan refugio en la Casa del Migrante se duplicó en mes y medio.



"Anteriormente nos podrían llegar 40, 50 por día. Ahorita están llegando 80 o 90", detalló Ivonne López, coordinadora del Centro de Derechos Humanos del Migrante.



"¿Es alarmante para nosotros? Sí, porque se van 20 y luego regresan 30. Y al siguiente día, (están) los acumulados, más los que se quedan. Se llega a una capacidad que nos rebasa".



Debido a la saturación que registran los albergues ubicados en Tijuana y Mexicali, organizaciones han tenido que habilitar sitios emergentes.



De 24 albergues en Tijuana, al menos 18 son iglesias cristianas, evangélicas o católicas que ofrecieron sus instalaciones ante la emergencia.



En Mexicali funcionan 20 refugios, y menos de la mitad eran albergues.



El Instituto Nacional de Migración calcula que actualmente hay alrededor de 4 mil haitianos entre ambas ciudades en espera de solicitar asilo en Estados Unidos.



El titular del Consejo Estatal de Atención al Migrante de Baja California, Carlos Mora, destacó que unos 600 haitianos arribaron tan sólo la semana pasada a Tijuana sin que haya condiciones para recibirlos.



"Tenemos que reconocer que la situación prácticamente se ha desbordado", advirtió.



La semana pasada, planteó la necesidad de que la situación sea revisada a nivel federal.



"En los últimos tres días han llegado 600 haitianos que se suman a los más de 4 mil", dijo.



"La Federación tiene que voltear los ojos, la presencia y entender que la situación llegó a términos de gravedad".





'Ya fuimos 4 veces y no nos reciben'



Con su hijo, de 5 años de edad, Érick dejó Guatemala con la esperanza de obtener asilo político en Estados Unidos, ante la violencia que azota a su país.



Viajó en autobús y en tren desde Chiapas hasta Juárez, y desde hace una semana come y duerme en la Casa del Migrante, igual que muchos otros centroamericanos.



Cuatro veces ha intentado pedir refugio a las autoridades norteamericanas en el Puente Internacional Paso del Norte, pero no lo han admitido.



"Ya viendo la situación de cómo estamos aquí, mejor decidimos regresar allá", lamenta el hombre de 34 años.



"Las autoridades norteamericanas ni siquiera nos han dejado hablar. Simplemente nos decían: ahorita está lleno, que no hay entrada para ustedes, vengan mañana', y iba uno al otro día, y lo mismo", señala.



De haber expuesto sus argumentos, dice que les hubiera dicho que en su localidad se carece de autoridad ante las pandillas.



Aunque la otra opción era cruzar por el desierto, Érick explica no quiso arriesgar a su hijo. Además, ha sido deportado en dos ocasiones, por lo que teme que, de ser detenido, lo repatrien a él y al niño lo dejen en EU.



Para el guatemalteco, con el triunfo de Donald Trump habrá un panorama oscuro para los migrantes .



"Ahorita está más difícil porque este nuevo Presidente va a cambiar las leyes, y las primeras leyes que él tenía para comenzar, es que va a sacar a todos los indocumentados", alerta.

'Estábamos trabajando... y que llega la redada'

Moisés Robledo López hizo su vida en Alabama.Allá trabajó en ranchos ganaderos y aserraderos, y se casó con una mexicana con la que tuvo cuatro hijos.Con un salario promedio de 400 dólares por semana le alcanzaba para vivir muy bien, pero perdió todo.El hombre, de 39 años, fue deportado y ahora permanece, igual que muchos otros, en el albergue Casa del Migrante, ubicado en esta ciudad tamaulipeca."Estábamos trabajando. Llegó la redada y, pues, no hubo tiempo de nada. Te agarran y te deportan, así, sin nada, lo que traes puesto.Me echaron por el puente de aquí (Reynosa), veníamos muchos en un camión y me junté con ellos", explica Moisés, mientras señala a dos compañeros.En la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) los orientaron para que pasaran la noche en la Casa del Migrante, que atienden madres de la Iglesia de Guadalupe."Trabajé alrededor de 15 años en el campo, de todo un poco. Dejé cuatro hijos: una de 10, 8, 6 y 4 años, son ciudadanos americanos; mi esposa es mexicana. Me deportaron hace tres días, ojalá estén bien", expone."Cuando uno trabaja se vive muy bien. Uno tiene todas las cosas, lo que uno necesita".Originario de Chiapas, cuenta que dejó el poblado donde vivía por la pobreza en la que vivía su familia."He estado mucho tiempo en Estados Unidos y no sé cómo paguen en Chiapas.Es el estado más olvidado que tiene el país, no hay mucho apoyo, por eso la gente le busca", relata.El mexicano reconoce que es muy probable que intente cruzar de nuevo para reunirse con su familia, pero que mientras aprovechará para visitar a sus familiares."No se cómo se le hace para aplicar para la residencia, pero desde que entramos ilegalmente, perdemos ese derecho. Como yo hay miles, muchos enfrentan esta situación, dejan allá (Estados Unidos) la familia, los hijos, la mujer, algunos ya no los vuelven a ver", lamenta.Ante su situación, pide al Gobierno mexicano que ayuden a loscomo él para que no tengan que irse de sus tierras.Con información de Aline Corpus, Pedro Sánchez, Miguel Domínguez y Mauro de la Fuente