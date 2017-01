Ahora “El Chapo” denuncia acoso sexual

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo ”, quien fue el narcotraficante más buscado del mundo, denunció a través de su abogada que un custodio le “soba” de una manera que él considera incómoda, según “La Silla Rota”.

“No estamos buscando que sea un hotel de cinco estrellas, ni trato especial”, explicó Silvia Delgado, una de las integrantes de su equipo de abogados, encargada de realizar la denuncia.

“Más que como abuso, me están sobando. Me aprieta y eso ya me molestó”, narró la litigante en referencia a la queja del capo.

La abogada afirmó que Guzmán Loera es violentado en sus derechos, entre ellos el de acceso a la justicia, ya que las audiencias que se programan para dar seguimiento a su caso son suspendidas por cuestiones tecnológicas, ya que se sostienen por teleconferencias, lo cual retrasa los diversos procesos penales que afronta, según el “Diario Mx”.

Por otra parte, José Refugio Rodríguez, otro abogado de Guzmán Loera, dijo que su cliente tardará en ser extraditado, en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

Serán seis meses al menos los que pasarán en tanto la Corte de Justicia de la Nación decide si atrae o no su caso, añadió.

Además, anunció que promoverá un juicio político contra del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong .

También expresó que la Suprema Corte de Justicia revisa otro amparo relacionado con la primera fuga de prisión del capo del penal de Puente Grande en 2001.

En diversas ocasiones el equipo de abogados ha denunciado que los derechos humanos de Guzmán Loera “son pisoteados”.; algo que ha sido negado incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

