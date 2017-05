Agresor de cura en Catedral es vinculado a proceso

NOTICIAS RELACIONADAS

Cd. de México.- El Juez de Control Alejandro Luis Sevilla vinculó a proceso a Juan René, por tentativa de homicidio en agravio del sacerdote Miguel Machorro.

Durante la audiencia de continuación en el Reclusorio Oriente, el juzgador aclaró que hasta el momento, el detenido no ha sido declarado inimputable y solicitó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la defensa al menos cinco estudios especializados para que pudiera determinar esta condición jurídica.

Juan René se mostró tranquilo y lúcido, sin embargo, peritos en psiquiatría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) concluyeron que el hombre no estaba apto para declarar y que seguía sin tener conocimiento de los hechos por los que está privado de la libertad.



El joven, de 28 años de edad, expresó que no sabía en quién confiar y señaló que sus abogados no lo visitaron en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) para aleccionarlo en su proceso.



No obstante, el juzgador resolvió que se le han respetado sus derechos y que seguirá internado en el Cevarepsi hasta que concluya el procedimiento.



El Juez le dio a la PGJ cuatro meses para concluir la etapa de investigación, en la cual consideró que hay elementos suficientes para que la Fiscalía y defensa reúnan pruebas.