Agresor avisó a algunos de sus compañeros que iría armado

Monterrey, México.

No obstante, ninguno le creyó al joven, aseguró ayer Aldo Fasci , vocero estatal de seguridad, basado en testimonios de los compañeros del agresor en el Colegio Americano del Noreste.



"Les avisó unas horas antes, el día anterior,... que iba a llevar un arma", explicó Fasci.



"No les dijo que la iba a disparar, pero sí que la iba a llevar".



El funcionario aseguró que con las versiones recabadas en las investigaciones es posible descartar la complicidad de algún otro joven en el ataque, perpetrado el miércoles en la mañana en la Colonia Del Paseo Residencial.



Ese día, Federico , que hace días había cumplido 16 años y cursaba el equivalente a tercero de secundaria, sacó una pistola calibre .22 en su salón de clases y baleó a tres compañeros y a una maestra en el colegio al que había llegado apenas este ciclo escolar.



Tras el ataque, el joven se disparó en el mentón y murió horas más tarde, siendo donados sus órganos.



Hasta los primeros minutos de hoy, la profesora Cecilia Cristina Solís, de 27 años, y los alumnos Luis, de 14 años, y Ana, de 15, aún eran reportados graves con balazos en la cabeza.



La maestra y Luis se encontraban en el Hospital Universitario, a donde anoche acudieron el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Jaime Rodríguez.



Ana y la otra niña lesionada, Mariel, de 14 años, herida en el brazo y que fue dada de alta ayer, estaban en el Hospital Muguerza Sur, a donde también acudieron los Mandatarios.



Al hablar sobre el video del ataque, en el que se observa a dos jóvenes acercándose al agresor para después salir del aula antes de los disparos, Fasci señaló que los menores se retiraron al ver que Federico sí llevó el arma, como había advertido.



"Les muestra el arma. Dos salen corriendo, el resto se regresan (a sus lugares) muy alterados (y) en ese momento es cuando saca el arma y la acciona".



Respecto al móvil del ataque, el vocero dijo que aún no concluyen las investigaciones ni el perfil clínico del atacante, que recibía atención psicológica por depresión.



Sin embargo, aseguró que no existen pruebas de que el estudiante fue influenciado por grupos que incitan a la violencia en blogs y redes sociales, como aseguraban versiones.



También la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Cibernética, descartó que fuera real un supuesto mensaje de advertencia que se le atribuye a Federico .



"Si el motivo (del ataque)", dijo Fasci, "fue su depresión, algún coraje momentáneo, o alguna explosión de carácter, ya es intrascendente.



"Lo importante es que no tiene relación con un motivo externo que lo impulsó a cometer esta tragedia".



El vocero también descartó cualquier responsabilidad legal para los padres de Federico .



Afirmó que, aunque encontraron siete armas largas en su casa, además de la pistola calibre .22 que se usó en el ataque, todas son de cacería y sólo está por confirmarse sus registros ante la Sedena.



"Aquí no hay más que un responsable, que falleció, que era un menor de edad que no estaba en su pleno juicio por esa depresión que tenía", agregó.