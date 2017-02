Agregaban droga en papas "extra crujientes", en EU

La policía de Nuevo Hampshire, Estados Unidos, detuvo a dos empleados de Burger King que vendían droga dentro del autoservicio.

Garrett Norris y Meagan Dearborn, de 20 y 19 años, agregaban mariguana en el pedido de aquellos clientes que se acercaban a preguntar por 'el chico malo' (sobrenombre de Norris) y posteriormente pedían unas papas fritas "extra crujientes".

De acuerdo con el oficial Mike Wallace, ni el gerente ni el resto del personal están involucrados en el caso, pues desconocían lo que estaba pasando.

Burger King manager and employee sell marijuana at drive-thru window to customers asking for extra crispy frieshttps://t.co/K2wvQy5EVl pic.twitter.com/B8QkRSXlBK