Agradece Roxanna Castellanos oportunidad en proyecto teatral

"Me hablaron y de inmediato dije que sí, la gente a veces piensa que los que hacemos comedia no tenemos un nivel actor digno para un proyecto como "Conejo blanco, conejo rojo", también que hayan tenido la delicadeza de investigar mi carrera, de ver que soy una mujer que la mayor parte de su formación actor al fue en el teatro, me encantó".

La actriz explicó que este montaje llegó primero a Monterrey y fue invitada a participar, pero por cuestiones de agenda no le fue posible aceptar, por eso cuando llegó a La Teatrería y le ofrecieron nuevamente ser parte de esta experiencia, no dudo en decir que sí.

"Estoy muy feliz, me preguntaban si estaba estresada o nerviosa, si fuera una obra de teatro que conozco podría decir mi sentir, pero es algo tan desconocido que estoy muy emocionada y además es aventarse un torito que ya hicieron varios compañeros, eso me hizo emocionarme más y subir al escenario".

"Conejo blanco, conejo rojo" es un texto del escritor iraní Nassim Soleimanpour, cuya dinámica impide al actor conocer el libreto hasta el momento mismo que inicia la función, en ese instante se le entrega un sobre con las indicaciones y la historia.

"Mi formación más que de conductora o comediante, tengo una formación actor al que está como atrapada, ahora tengo más de un año de no hacer teatro entonces me encantan los retos, si fuera algo desconocido para mí tendría mucho miedo pero tengo años trabajando en teatro, la comedia me ha permitido aprender a improvisar y a tener contacto con el público, eso me ha hecho sentir seguridad".

Faltaban 24 horas y aún no había recibido instrucciones, pero por otros colegas supo que son datos mínimos los que le revelarían, por ejemplo, la forma de vestir, pero confió en lo que artistas como César Bono le han dicho, que se va a divertir y será catártico, incluso ha rechazado que le den tips, porque cree que parte de esto es la sinceridad consigo misma y porque parte de la magia es no saber nada.

"Me parece que la voy a disfrutar más, porque parece como la primer lectura delante de un director, voy a dar mi mejor esfuerzo, hacer lo mejor que pueda hacer y a disfrutarlo, porque es aquí y ahora, única y última vez".