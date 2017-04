Agarra la entrepierna a figura de cera de Trump mujer semidesnuda

MADRID (apro).— Una activista de Femen le tocó la entrepierna a Donald Trump . El hecho sucedió este martes con la figura en cera del presidente electo de Estados Unidos, cuando era develada en el Museo de Cera de esta ciudad.

La activista primero desvistió su torso y gritando en inglés y español la frase Grab them by the balls (Coge al patriarca las pelotas) procedió a tocar la entrepierna a la figura de Trump .

El Museo de Cera de Madrid presentó hoy la figura del polémico magnate , quien el próximo viernes se convertirá en el presidente número 45 de los Estados Unidos.

Un directivo del Museo de Cera intentó repetidamente cubrir a la mujer y posteriormente dio a conocer que se aumentarán las medidas de seguridad en torno a las estatuas “no solo la de Trump ”, dice un cable de Europa Press.

El magnate Trump ya tuvo un encuentro con las activistas de Femen en Estados Unidos. Durante las elecciones de noviembre pasado, algunas de ellas acudieron al colegio electoral donde el candidato a la presidencia estaba inscrito y mostraron sus torsos desnudos con el mismo mensaje que repitieron en Madrid.