Afectará alza del dieselal gremio transportista

Nuevo Laredo, Tam.- Con el aumento al precio del combustible , las empresas transportistas serán uno de los gremios más afectados debido a que el diesel pasará de 14 pesos con 63 centavos a 17 pesos con 10 centavos por litro, en Nuevo Laredo.

Es decir, a partir de hoy, a una empresa transportista de Nuevo Laredo le costara mil 895 pesos más, el que una de sus unidades haga un flete (redondo) a la Ciudad de México.

Para la empresa transportista un viaje a la Ciudad de México al precio actual del diesel representa un gasto de 5 mil 614.89 (sólo ida), pero a partir del 1 de enero el mismo recorrido costará 6 mil 562 pesos, es decir 948 pesos más.

Paloma González, encargada del área contable de una empresa transportista local, que cuenta con 100 tráileres y 10 camionetas, explicó que una unidad hacia la Ciudad de México recorre mil 113 kilómetros, por lo que utilizará 383.79 litros de diesel, que en gasto de combustible representan 5 mil 614 pesos con 89 centavos (sólo ida).

“Ahora con el aumento del precio serán alrededor de 950 pesos más de diesel y sólo estamos hablando del viaje que es sólo de ida, por lo que de regreso serán otros 950 pesos. Esto nos afecta mucho y disminuye la utilidad por flete, no se solventan los gastos”, dijo.

Mencionó que para poder contrarrestar estos efectos, como empresa van a tener que aumentar los costos de los fletes y hablar con los clientes, y si éstos no aceptan los nuevos costos, ya no podrán ofrecer el servicio porque no les convendrá, ya que será un viaje que no dejará muchas ganancias.

Agregó que desde luego el perder un cliente les afectará, porque esto representará tener unidades detenidas, y de todas formas se le tiene que pagar al operador, cuotas del IMSS, o bien hacer viajes vacíos a otros puntos e invertir extra para cargar la caja en otra parte.

Señaló que ellos son una empresa pequeña, pero citó el impacto que tendrán empresas más grandes como Palos Garza, STI, entre otras, que manejan mayor número de viajes.