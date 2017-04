Afectado Hombres G por violencia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- David Summers calcula que desde la primera vez que vino a México con Hombres G, por ahí por el 85, han realizado casi el mismo número de viajes a nuestro país en los que han vivido desde las experiencias más gratas para su carrera hasta cancelaciones por la inseguridad.

"Yo personalmente estoy siempre pendiente de las noticias de México, a mí me interesa mucho lo que aquí ocurra, el tema de la violencia estos últimos años ha sido algo espantoso, nosotros mismos hemos sufrido cancelaciones de conciertos por amenazas de bombas, hemos tenido que viajar con una seguridad especial por temor a que pudiera pasar cualquier cosa, creo que en este momento está más calmado, me alegro muchísimo, la violencia no lleva a ninguna parte nunca, yo soy totalmente anti violencia ", dijo a EL UNIVERSAL.

En su reciente participación en el Festival Vive Latino, Hombres G también habló de los muros, tema del que Summers reiteró su postura.

"Los muros lo que hacen es cerrar y hay que hacer todo lo contrario, hay que abrir puentes, hay que dejar circular el amor, la música, la magia, las cosas bonitas de la vida, hay que dejar que se expandan. La gente que propone hacer muros, cerrar y no dejar entrar a unos y a otros me parece que están equivocados, no entienden el momento del mundo, es cuando más amor se necesita".

En su opinión, la tendencia en la sociedad es que la gente se pelee, pero él, que se dedica a hacer música, cree que lo que debe ocurrir es todo lo contrario y eso lo han tratado de transmitir con su música.

"Nosotros nunca haríamos una canción que fomentara la violencia contra la mujer ni contra nadie, la violencia contra la mujer es algo que no puedo admitir en la vida jamás, de ninguna manera (...)

Entendemos que la música debe ser un bálsamo, no algo que deba preocuparte".

Respecto a los narcocorridos dijo no estar muy enterado aunque sabe que existen y su intención.

"Me parece pintoresco, curioso que haya canciones sobre un tema tan desagradable pero forma parte de México", opinó.

Hombres G y Enanitos Verdes, dos de los grandes exponentes de la música en español harán una gira juntos en México el próximo año.

Antes de terminar la entrevista, Summers lamentó el fallecimiento de grandes del rock como Chuck Berry el 18 de marzo pasado.

"Era el padre del rock pero tenía noventa años , es ley de vida, ha sido un privilegio tenerle tanto tiempo con nosotros y haberle aprendido porque era un genio de la música, un tío que le dio la vuelta al rock and roll, que influyó a The Beatles, a The Rolling Stones, a tantos grandes. Entonces su pérdida es algo irreparable como estos últimos artistas que hemos ido perdiendo que parece que el momento en el un muera Paul McCartney ya nos quedamos sin grandes".