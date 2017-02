Afectada denuncia al Hospital Integral

Cd. Miguel Alemán, Tam.

En serio predicamento se encuentran varios funcionarios del Hospital Integral Miguel Alemán, quienes están siendo señalados con índice de fuego por una beneficiaria del Seguro Público, a quien encima de negarle servicio de exámenes de laboratorio en días recientes, ahora buscan intimidarla psicológicamente, pues aseguró que la están acosando vía telefónica desde el pasado lunes, luego de que asentó una formal denuncia ante la Coordinación Regional del Seguro Popular a cargo de la Lic. Patricia Vela Barrera; quien también le ha cuestionado en repetidas ocasiones sobre el número 01-800 de Cd. Victoria, donde sí la atendieron para que asentara su queja.La afectada de nombre María R. López, asegura que un gestor de nombre José Ángel González Botello la llamó para tratar de intimidarla vía telefónica, amenazándola con darla de baja del Seguro Popular; sin embargo, mencionó que también ha recibido llamadas del sub-director del Hospital Integral , Dr. Aldo, así como de una de las responsables del laboratorio clínico del mismo nosocomio, donde la mañana del pasado lunes le negaron dicho servicio.“A mí me habló el subdirector, el gestor y hasta Paty, cuestionándome quien me dio el 01-800, quien me atendió en Victoria, pero ni uno de ellos ofreció brindarme el servicio, ni aunque sea directamente consultando en el Hospital, en ningún momento les importó mi salud”, refirió la afectada.Con pleno conocimiento de sus derechos, la afectada sentenció que dichos funcionarios podrían ser denunciados en base al artículo #50 de la Ley Federal de Servidores Públicos, en la que establece que todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo #49 y de evitar que con motivo de estas, se causen molestias indebidas al quejoso.

Incurre en responsabilidad, el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias o que con motivo de ella, realice cualquier conducta injusta o que lesionen los intereses de quienes las formulen o presenten.

Por otra parte, fuentes consultadas al respecto, revelaron extraoficialmente que después que la afectada asentó su queja, el director del nosocomio, Dr. Arnoldo Páez de León, colocó un aviso para negar el servicio de laboratorio a todos los derechohabientes; sin embargo, también trascendió que no se tienen instrucciones superiores en ese sentido.

De igual forma, Páez de León, está echándole toda la culpa del caso, a una responsable del laboratorio, quien solo habría recibido órdenes suyas para negarles el servicio a la quejosa.

Por último, la afectada dijo que ella se atrevía a alzar la voz por todas las personas humildes que no pueden hacerlo por temor a posibles represalias.