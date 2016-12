Afecta crisis las ventas: Canaco. Economía se encuentra deprimida

Este mes de diciembre no ha sido lo que se esperaban los comerciantes y prestadores de servicios organizados debido a varios factores, lo que confirma que la economía local se encuentra aún deprimida.

Carlos Ulivarri López, presidente de Canaco Río Bravo, dijo el martes en entrevista que los negocios tuvieron ventas “de un mes normal”, ingresos ajenos a lo que en otros años representaba diciembre, pues las ventas no han sido propias de unas fiestas de fin de año.

Ulivarri detectó que algunos de los factores son la severa crisis que hay por los recortes presupuestales; la crisis del campo, donde productores locales no han recibido los subsidios federales a los que tienen derecho y debido a que como se acostumbró por varios años, el adelanto del aguinaldo a los burócratas federales, en donde este 2016, no hubo tal anticipación de esa prestación laboral. Será hasta el mes de enero, que Canaco Río Bravo, pueda emitir una estadística definitiva, pero preliminarmente, los negocios no pintan bien.

Por otro lado, también se reportó un retraso en los aguinaldos de trabajadores de la educación, quienes desde la semana pasada, debieron haberlos recibido, pero no fue así.