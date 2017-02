Advierte un ‘descarrilamiento mayúsculo’ en relación con EU

El embajador designado de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, advirtió que la relación bilateral con Estados Unidos está en un “posible descarrilamiento mayúsculo”, por lo que se debe trabajar en procurar una buena relación.

“La relación entre México y Estados Unidos, más específicamente entre sus gobiernos, se encuentran en un punto crítico. Hay a mi juicio la oportunidad de descarrilamiento mayúsculo, no me encontraría aquí si no pensara que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos, (de no ser así) no hubiera aceptado esa encomienda”, expresó Gutiérrez durante un encuentro con la bancada del PRD en el Senado.

Gutiérrez Fernández aseguró que la relación entre ambos países no debe ser a cualquier costo ni bajo cualquier condición.

“Y nunca, por supuesto, en detrimento de esta relación”, expresó el también exsubsecretario para América del Norte de la SRE las propuestas de embajador es de Grecia, Reino Unido, Alemania y China.

PIDE LA SRE RATIFICARLO

El Senado recibió de manera formal la solicitud para ratificar a Gerónimo Gutiérrez como Embajador de México en Estados Unidos.

A diferencia de otros nombramientos, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara alta no publica un oficio firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto con la propuesta.

En su lugar, sólo aparecen dos oficios de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

En el primero, únicamente se hace referencia el trámite y en el segundo se informa que se envían al Senado 31 carpetas con datos sobre el aspirante al cargo diplomático.

Está previsto que la Mesa Directiva turne la solicitud a comisiones para su análisis.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Fernando Herrera, adelantó que la ratificación podría resolverse la próxima semana.

Este jueves, Gutiérrez se reunió con la bancada del PRD en el Senado.

El encuentro se llevó a cabo luego que legisladores de ese partido han cuestionado su nombramiento y han exigido que se aclaren públicamente los posibles vínculos entre el diplomático y el equipo del Presidente estadounidense Donald Trump