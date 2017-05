Advierten petición de asilo de César Duarte a E. Unidos

Chihuahua, Chih.

El exgobernador César Duarte busca asilo político en Estados Unidos, advirtió el mandatario Javier Corral.



“No, él no es ningún perseguido político, él está perseguido por peculado, por uso abusivo de funciones y facultades, por ejercicio indebido de funciones, por daños al patrimonio de Chihuahua, él no es perseguido político, él es prófugo de la justicia, pero lo vamos a agarrar, lo vamos a agarrar, lo vamos a capturar”, afirmó Corral.

El Gobernador panista estuvo de gira el pasado viernes en Ciudad Juárez, donde firmó un acuerdo de cooperación con la Unesco sobre proyectos en materia educativa, cultural y de desarrollo social, enfocados a la migración.

El mes pasado se dio a conocer que Duarte se quejó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ser víctima de “tortura psicológica”, por la persecución política que afirmó emprendió en su contra el actual Mandatario estatal Javier Corral.

DESVIO RECURSOS AL PRI

Un testigo protegido acusó a César Duarte de ser la cabeza de una red de corrupción que impuso cuotas a proveedores, otorgó contratos a compañías “factureras” y cobró “moches” en efectivo, destinando una parte a la campaña electoral del 2016.

En el caso donde se acusa a sus secretarios de Hacienda y Educación de un desvío de 250 millones de pesos, un ex alto funcionario de la administración duartista decidió colaborar con la Fiscalía de Chihuahua bajo el nombre clave de T701/2017.

El testigo dijo que esa cantidad de dinero fue desviada para los gastos del proceso electoral del año pasado, en que el PRI finalmente perdió la gubernatura.

“Duarte ... nos manifestó que era necesario obtener del erario 250 millones de pesos, aduciendo que serían de utilidad para los tiempos electorales que se avecinaban.

“Al ponerse de acuerdo del mecanismo para poder obtener el recurso señalado, el ex gobernador tomó la decisión de que fuera a través de la Secretaría de Educación, por lo que le encargó a Antonio Tarín García (ex director de Adquisiciones) y Gerardo Villegas Madriles (ex director de Administración) operar tal desvío”, dijo el testigo protegido.

T701/2017 dice que durante el Gobierno de Duarte los desvíos y fraudes al erario se convirtieron en una rutina por la suficiencia presupuestal, pues de 2012 a 2016 los recursos del estado fueron superiores a 200 mil millones de pesos.

Un área clave de la corrupción, según el testigo, fue la Dirección de Adquisiciones, que del 2010 al 2013 estuvo a cargo de Sergio Medina y del 2013 al 2016 de Antonio García Tarín, quien ahora busca tomar posesión como Diputado federal y obtener el fuero.

“Ellos, además de ser familiares de César Duarte, mantenían con él una comunicación directa y cercana que los llevó a desarrollar negocios personales en su beneficio, con fondos del erario público.

“Dentro de esos negocios se encuentran, para el caso de Antonio Tarín García, un restaurante bar ubicado entre Mirador y Ortiz Mena, enseguida del Deportivo Lince, en Chihuahua, Chihuahua y la adquisición de diversas propiedades y departamentos en las ciudades de México, Parral y Chihuahua”, señala el colaborador.

LAS MANIOBRAS

Con base en este testimonio, durante el Gobierno duartista muchas empresas fueron creadas de manera expresa para recibir adjudicaciones bajo tres variantes.

Una era contratar servicios reales con sobreprecios que generaran márgenes de “recursos entregables”, es decir, un porcentaje de dinero para los funcionarios.

Otra era pagar por servicios o productos inexistentes, es decir, que nunca serían entregados, generando recursos directos para los diversos operadores duartistas, tanto de la estructura de gobierno como cómplices externos.

La tercer vertiente eran las adjudicaciones directas y pagos por adelantado sin procedimiento, que después se validaban hasta con licitaciones simuladas donde ganaba la empresa que ya había cobrado.

Aquí la maniobra consistía en que el Gobierno validaba los montos, después de pagar, y cuando ya “legalizaba” el trámite cobraba su porcentaje al proveedor.