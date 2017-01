Advierten “guerra comercial” de EU con México

CIUDAD DE MÉXICO , enero 27 (EL UNIVERSAL).- Los diarios The New York Times y The Washington Post lamentaron la actitud agresiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra México .

En sus respectivos editoriales, los medios advirtieron que los daños no sólo serán para los mexicanos, sino también para los estadounidenses.

Los rotativos criticaron las órdenes ejecutivas que Trump firmó esta semana para detener y expulsar a migrantes, así como para construir el muro en la frontera con México , con la promesa de que el país pagaría la construcción posteriormente.

Además, hicieron énfasis en la forma en la que el presidente causó la cancelación de la reunión que tendría con su homólogo Enrique Peña Nieto el 31 de enero y en la advertencia de poner un arancel o tarifa de 20% a las importaciones mexicanas para pagar el muro, lo que fue calificado como una “guerra comercial”.

“Dependiendo de su diseño (en referencia al arancel), como una imposición ciertamente lastimaría a México . Pero éste también funcionaría como un impuesto para los consumidores estadounidenses de productos mexicanos. Los consumidores estadounidenses pagarían por el muro con precios más altos de los jitomates mexicanos, ropa mexicana y autos mexicanos”, indicó The Washington Post.

“Los oficiales de Estados Unidos deben buscar reparar el daño de esta semana. Tomó al país cerca de una década recuperarse del desastre económico de la última recesión. Una guerra comercial destructora de la riqueza contra uno de los socios más cercanos amenazaría esa recuperación tan largamente anhelada”, agregó.

Por su parte, The New York Times señaló que se ha subestimado qué tan impulsivo y aparentemente ignorante es el nuevo ocupante de la Oficina Oval de las relaciones de economía y seguridad internacional que sirven a los intereses de Estados Unidos.

“El berrinche de la tarifa fue lo último en un vertiginoso torrente de mentiras, ideas de políticas peligrosas y amenazas provenientes de la Casa Blanca desde que Trump juró como presidente el viernes pasado”, apuntó el diario neoyorquino.

Agregó que si bien Estados Unidos tiene un déficit comercial con México que causó la pérdida de unos 700 mil empleos en el periodo de 1994 a 2010, un estudio de 2014 estimó que 1.9 millones de empleos en ese país dependen de las exportaciones a México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).