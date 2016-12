Advierten arribo de 40 mil inmigrantes

LAREDO, TX.- El congresista federal Henry Cuellar advirtió sobre una nueva oleada de inmigrantes que muy pronto invadirá la frontera de EU con México, incluyendo a Laredo, causando severos problemas sociales en la zona fronteriza y un atraso notable en las solicitudes de asilo, ante la falta de jueces de inmigración.



Se trata de unos 40 mil inmigrantes de Haití, de Asia y de Medio Oriente que llegarán a la frontera sur de EU en los próximos meses.



Indicó que habló con el Embajador de Costa Rica en EU, Román Macaya y éste le informó que hay una grave crisis de inmigración en Costa Rica porque se espera la llegada de unos 40 mil inmigrantes haitianos, asiáticos y de Medio Oriente a través de la frontera con Panamá.



El siguiente paso, señaló, es que buscarán ingresar a Estados Unidos a través de México aunque por ahora no se pueden mover al norte, porque están bloqueados por el ejército de Nicaragua.



“Sin embargo, sabemos que muy pronto encontrarán la manera de seguir su camino hacia la frontera con EU como lo hicieron los cubanos, poniendo presión sobre nuestros ya muy escasos recursos humanitarios”, afirmó.



Dijo además que esto no incluye el trabajo adicional a los jueces de inmigración que actualmente tienen un retraso de más de medio millón de casos de inmigración.



“Este año luchamos con una oleada de más de 56 mil cubanos que llegaron desde Centroamérica hasta la frontera con México, la mayoría de ellos cruzando por Laredo debido a la antigua ley de ajuste de cubanos y los beneficios sin precedente que Estados Unidos proporciona a los cubanos”, mencionó.



Esto se suma a la oleada de 137 mil 366 niños y familias de Honduras, Guatemala y El Salvador.



Advirtió que los haitianos estaban yéndose a Brasil a trabajar, pero debido a la recesión económica en ese país optaron por venir a Estados Unidos y muchos ya aprendieron que al llegar al puente sólo deben declarar que buscan un estatus de refugiado o de asilo por miedo a la persecución en su país de origen.



Esto les permite recibir un aviso de comparecencia para una audiencia de asilo y son detenidos brevemente.“Sigo pidiendo al departamento de Estado y a mis colegas en el Congreso que dejen de jugar con la defensa de nuestra frontera y busquemos formas de ayudar a América Central y del Sur para detener esta ola de inmigración ilegal”, dijo.



El año pasado se otorgaron 750 millones de dólares de ayuda para Centroamérica pero estos fondos no han llegado por los exagerados requisitos de certificación que impone el Congreso de EU.



“También solicité apoyo para agregar 25 jueces de inmigración al sistema de justicia para reducir el atraso en los casos migratorios”, mencionó.