Advierten agotamiento del Presidente Peña Nieto

Cd. de México (19 enero 2017).- Los Gobernadores panistas de Chihuahua, Javier Corral, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtieron ayer que el desplome del Presidente Enrique Peña Nieto en la simpatía ciudadana es un riesgo para el País y se debe a la falta de resultados.



Al comentar la encuesta publicada ayer por REFORMA, en el noticiero de internet de Carmen Aristegui Corral opinó que la desaprobación de 86 por ciento a la gestión de Peña Nieto exhibe el debilitamiento de la figura presidencial y el agotamiento del actual régimen político.



"(El resultado de la encuesta) significa que la figura que históricamente se ha constituido como el vértice del poder en México está totalmente debilitada, vulnerada en términos de su credibilidad y confianza", consideró.



Para el Mandatario de Chihuahua no es sólo el gasolinazo lo que ha afectado la imagen de Peña Nieto, sino el acumulado de la irritación social ante ineficiencias y abusos.



"Estamos ante la insatisfacción por un régimen que, por un lado, ya no es capaz de ofrecer soluciones a los problemas sociales y, por el otro, es incapaz de combatir la corrupción y de responder al reclamo del cese de la impunidad, eso se refleja en esta encuesta", dijo.



En la entrevista con Aristegui, Corral insistió en que el régimen presidencial se agotó a dos años de terminar el sexenio de Peña Nieto.



"¿Qué es lo que sigue? Es el reto más importante y por ello la preocupación es mayor, no veo que estemos construyendo una alternativa, el modelo que sustituirá al régimen que se agotó", planteó Corral.





A su vez, García Cabeza de Vaca expuso que la baja calificación de 12 por ciento de Peña Nieto refleja que no dio los resultados que la ciudadanía esperaba.



"Con las reformas estructurales se han dado los instrumentos necesarios, pero en malas manos, porque no han dado resultados que exige el País", señaló.



Ante ese escenario, dijo el tamaulipeco, los Gobernadores que recién iniciaron su gestión tienen el reto de recuperar la confianza de la gente, atendiendo sus demandas.





La empatía de AMLO

En la coyuntura aparejada al gasolinazo, Andrés Manuel López Obrador está del lado correcto de la ecuación y el PAN necesita acercarse a los ciudadanos, evaluó Gustavo Madero, ex dirigente nacional del PAN."El PAN ha salido con unas propuestas de reducción del Impuesto Especial (a las gasolinas), pero creo que les quedamos a deber mucho a los ciudadanos."Porque nos tenemos que poner del lado de la gente, pero sobre todo en su falta de confianza en los partidos y su zozobra. Ahí es donde el PAN le queda a deber mucho", dictaminó.Entrevistado en la sede nacional panista, donde participa en la sesión de la Comisión Permanente, el coordinador ejecutivo del Gabinete del Gobierno de Chihuahua consideró que el PAN aún debe mirar hacia adelante."Peña está noqueado () Ahorita López Obrador (dirigente nacional de Morena) es el que está capitalizando esto, más por perseverante. Está del lado correcto de la ecuación, sin embargo no tiene los planteamientos sustentables para sacar adelante las cosas."Pero sí está del lado de la empatía con los problemas de la gente. Eso le ayuda, y el PAN necesita ponerse en ese filo de la navaja: que sea empático y solidario con los problemas de las mayorías", sugirió.