Advierte López Obrador maniobra de Moreira

Cd. de México

El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador , alertó ayer a los ciudadanos del riesgo de ser engañados rumbo a la elección de Gobernador de Coahuila.



Dijo que el actual mandatario priista Rubén Moreira puede estar jugando con dos cartas: el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, y el del PAN, Guillermo Anaya.

“¿Ustedes creen que Anaya va a cuestionar a Moreira? No. Estoy seguro que lo tienen maiceado, apergollado los Moreira”, afirmó ante simpatizantes de su partido en Monclova.

López Obrador acusó al ex Presidente panista Felipe Calderón de haber perdonado al ex Gobernador Humberto Moreira e incluso, dijo, ordenó a la entonces titular de la PGR, Maricela Morales, liberar de acusaciones al también ex dirigente del tricolor.

“Y todavía vienen los panistas a decir que si ganan van a castigar a Moreira, que se vayan por un tubo, hipócritas”, arremetió el tabasqueño.

Acompañado por Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura, el tabasqueño reiteró que el PRI y el PAN son lo mismo.

Rumbo a los comicios del próximo 4 de junio en Coahuila, el tabasqueño subrayó que es necesario orientar a la gente sobre la compra del voto.

“La mafia del poder tiene ese truco bien ensayado: empobrecen al pueblo y luego trafican con la necesidad de la gente”, señaló.

Ante simpatizantes de Morena, López Obrador insistió en que, de manera pacífica y sin violencia, es posible lograr el renacimiento de México.

“Debemos tener confianza, no resignarnos, no aceptar la amarga realidad que se padece. México merece un mejor destino y hay salida ante la crisis”, reiteró.