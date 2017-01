Admite Rafael Baca frustración

Ciudad de México

La racha sin triunfos empieza a frustrar al Cruz Azul.

Más allá de sentir impotencia por el par de empates y mismo número de derrotas en las últimas semanas, el volante Rafael Baca se dijo inconforme por no poder redondear los partidos con la filosofía que Paco Jémez les ha inyectado.

“Hemos jugado bien, creado oportunidades, lamentablemente no las hemos concretado; estaría más preocupado si se viera que el equipo no está trabajando bien, que las cosas no están saliendo como Paco nos las está explicando, pero la realidad es otra.

“En los últimos tres partidos las cosas no se dieron, empieza a haber un poco de frustración porque notas que el equipo está trabajando bien durante la semana, el grupo tiene un buen ambiente, y si las cosas no se dan, entra un poco de frustración”, dijo Baca en el último entrenamiento antes de viajar a Tijuana, donde esta noche chocarán ambos equipos.

Aunque comentó que han encontrado regularidad en su juego, el volante michoacano declaró que entiende el enojo de los aficionados ante la falta de triunfos.

