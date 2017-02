Admite nominado de Trump haber contratado a migrante

Andrew Puzder, el nominado del presidente Donald Trump para secretario del Trabajo de Estados Unidos, admitió haber contratado a una indocumentada y tenerla como empleada doméstica en su residencia en California. Puzder, presidente de la empresa CKE, matriz de las cadenas de restaurantes de comida rápida Carl’s Jr. y Hardee’s, espera sin embargo que el incidente no descarrile sus posibilidades de ser confirmado, pesar a que su audiencia de confirmación ha sido pospuesta en varias ocasiones. “Mi esposa y yo contratamos a una trabajadora doméstica durante unos cuantos años, durante los cuales no tuve conocimiento de que no estaba autorizada a trabajar legalmente en Estados Unidos”, señaló en un comunicado a los medios informativos.

Washington, D.C