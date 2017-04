Admiradores dan último adiós a Chuck Berry

The Pageant, el club donde Berry tocó muchas veces, abrió sus puertas la mañana de hoy para un velatorio público de cuatro horas, que sería seguido por un servicio privado y celebración para la familia y amigos del músico, quien murió a los 90 años.



Un músico afuera del recinto tocaba clásicos como "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen'' y "Roll Over Beethoven'' mientras los admiradores pasaban por el ataúd abierto de Berry. El féretro tenía su querida guitarra eléctrica Gibson ES-335 atornillada al interior de la cubierta.



Uno de los arreglos florales dentro del salón tenía la forma de guitarra. Lo enviaron los Rolling Stones, una de las muchas bandas que fue influida profundamente por el rockero de St. Louis.



Aparte de los Stones, Berry inspiró a una generación de guitarristas y bandas de rock, incluyendo a los Beatles y prácticamente todas las bandas que han tocado rock and roll.



Sus canciones han sido grabadas por artistas de country, pop y rock, desde AC/DC hasta Buck Owens, y sus riffs siguen vivos en innumerables canciones.



"(Berry) influyó en todos los que han tocado guitarra'', dijo Greg Harris, jefe del Salón de la Fama del Rock.



Mucho antes de que surgiera Bob Dylan, Berry mezclaba comentarios sociales con el ritmo y la urgencia de la música popular.



"Él tenía buenas letras, composiciones inteligentes, en la década de 1950, cuando la gente cantaba, 'Oh, nena, te amo tanto''', dijo John Lennon en algún momento.