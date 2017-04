¿Adicción a la tecnología?

A sus siete años, Mariana se suscribe a páginas de YouTube, descarga aplicaciones de juegos y sabe exactamente cuánto tiempo aire tiene el celular de su madre.

Ella sabe leer y escribir, pero afirma que es aburrido tener un libro en las manos pues si quiere, puede descargar lecturas desde su tablet.

La destreza con la que esta menor maneja la tablet y el celular en realidad impresionan.

“Ayer me suscribí a tres páginas de YouTube, una de los Ksi méritos, otra de los Shopkins y otro de Distroller, cuando suben un video nuevo me avisan con una campanita”.

Como toda una experta, entra a Internet, tarda apenas unos segundos y elige dos aplicaciones de compra en línea.

“Compré un juego de Pokemon y otro de Suicide Squad. Tienes que pasar por unas pruebas muy difíciles para salir de unos laberintos y ganar el juego”.

- Pero, ¿no te cobran por esos juegos?

“Sí, creo que le cobran a mi mamá en el celular”.

- ¿Cuánto le cobran?

“No sé, debe ser poco. Ahorita he comprado seis juegos”.

- ¿Pero es el celular de tu mamá, ella no se molesta?

“A veces dice que el celular no tiene memoria, que le gasto su internet, pero me conecto por WiFi, así no le cobran a ella. A veces me conecto de mi tablet pero no puedo comprar buenos juegos, sólo los que son gratis”.

Mariana pasa la tarde en internet, comenta que no le gusta salir a jugar porque hace calor o porque simplemente se divierte más en el celular.