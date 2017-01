¡A DESLUMBRAR A MÉXICO!

Ciudad de México

El recibimiento sorprendió a los Suns de Phoenix en su visita a la Ciudad de México, eso despertó la inquietud entre los jugadores para entregar un espectáculo digno a la afición azteca.

“Es increíble poder cruzar fronteras con la NBA ”, expresó Devin Booker, escolta del equipo. “Sabemos que existen muchos fanáticos aquí. Siempre recibo mucho apoyo y sé que venir significa mucho para ellos”.

Booker pisó la tierra de su madre, Verónica Gutiérrez, por lo que el duelo de hoy jueves por la noche, ante los Mavericks de Dallas, se convierte en más que un juego. “Mi mamá es mexicana”, dijo el nacido Michigan. “Ella me enseñó todo. Aprendí a ser independiente. Nos crió a mi hermano, mi hermana y a mí, siempre con una actitud positiva. Es una gran ayuda para mí. No le importa si juego bien o mal, sólo lo que me hace feliz”, explicó.

En rueda de prensa, Devin, de 20 años de edad, aseguró que los partidos de la NBA fuera de Estados Unidos son importantes, pues crean relaciones entre los países.

El basquetbolista confesó que todavía no prueba los tacos, pero prometió que antes de regresar a Arizona lo hará.

La sangre tricolor que corre en las venas de Booker hace que tenga mucho en común con su entrenador, Earl Watson, quien también es nieto de mexicanos. “Él es muy agradable, conozco a su familia y me incrementan la cultura mexicana, es algo especial poder tenerlo como head coach”.

El mismo Watson no ocultó su felicidad de visitar la tierra de sus ancestros. “Como equipo estamos muy entusiasmados, sabemos que los aficionados esperan grandes cosas del juego.

Los Suns se enfrentaron a los Mavericks la semana pasada, en casa, y los vencieron 102-95; sin embargo, Earl Watson no se confía de conseguir otro triunfo sobre Dirk Nowitzki , JJ Barea y compañía.