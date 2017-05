Acusa Trump malos tratos de medios hacia su persona

Washington DC, Estados Unidos.-El Presidente estadounidense, Donald Trump, denunció hoy que los medios de comunicación le tratan peor que a ningún político en la historia, durante un discurso en Connecticut.

"Miren cómo me han tratado últimamente, especialmente por parte de los medios de comunicación. Ningún político en la historia ha sido tratado peor o más injustamente", acusó Trump en un discurso ante los cadetes de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, en New London.

Pese a ello, aseguró que está haciendo lo correcto y que seguirá trabajando a favor de los hombres y mujeres olvidados del país.

Se trató de la primera comparecencia pública de Trump desde que el diario The New York Times revelara este martes que, en febrero pasado, el Mandatario pidió al entonces director del FBI, James Comey, que pusiera fin a una investigación sobre los nexos con Rusia de su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn.