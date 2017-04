Acusa PAN a Reynoso de operar para el PRI

Cd. de México.- El PAN aseguró que, además de que no lo reconocen como militante, el ex Gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, únicamente actuó para favorecer al PRI .



"No lo consideramos un miembro de nuestro partido y no sólo eso, sino que en su momento, en el año 2010, está acreditado, y así lo denunciamos en su momento que, siendo él Gobernador, apoyó al que entonces era candidato del PRI , que después fue Gobernador (Carlos Lozano)", mencionó Fernando Rodríguez Doval, vocero del blanquiazul.



"Entonces este es un tema en el que más bien fue el PRI , partido en el que de manera formal o informal ha participado Reynoso Femat, quien tuviera que dar una explicación acerca de los ilícitos que ahora le imputan".



REFORMA publicó ayer que una corte federal de Texas tiene en la mira varias propiedades del ex Gobernador pan ista de Aguascalientes Luis Reynoso Femat y su hijo Luis Reynoso López.



Las propiedades que pretende confiscar la corte estadounidense fueron adquiridas en 2009 en San Antonio con fondos del erario estatal.



Al respecto, Rodríguez Doval pidió que se investigue al Gobernador hasta las últimas consecuencias.



"Por supuesto, nosotros estamos a favor, no solamente de que se le investigue, sino que se le aplique todo el peso de la ley", remarcó en entrevista con medios.



El pan ista insistió que, en su momento, el partido expulsó a Reynoso Femat por apoyar al PRI .



Sin embargo, precisó, el Tribunal Electoral dictaminó devolverle la militancia pan ista al ex Mandatario hidrocálido.



"Por una decisión, insisto, del Tribunal, no por una decisión nuestra, nosotros lo expulsamos en el año 2010", sostuvo Rodríguez Doval.



"Nosotros no lo reconocemos como militante de Acción Nacional", sentenció.