Acusa NYT a agentes aduanales de permitir traficar droga en la Frontera

Cd. de México.- En el 2012, Joohoon David Lee, un agente federal del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, fue asignado para investigar el caso de un empresario coreano acusado de tráfico sexual.



En lugar de realizar una investigación rigurosa, Lee solicitó y recibió casi 13 mil dólares en soborno s y otros regalos del empresario y sus parientes a cambio de hacer que el "problema de inmigración desapareciera", muestran registros del tribunal.



Pero después de que otro agente alertó a investigadores internos sobre la interferencia de Lee en otro caso, su historial fue examinado y se presentaron cargos en su contra por soborno . En julio se declaró culpable y fue sentenciado a 10 meses en prisión.



No era un caso aislado. Un análisis de miles de registros de tribunales y documentos internos de agencias realizado por The New York Times mostró que, durante los últimos 10 años, casi 200 empleados y trabajadores por contrato del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) han recibido casi 15 millones de dólares en soborno s al tiempo que se les paga un sueldo para proteger las fronteras de su nación y hacer cumplir las leyes migratorias.



Estos empleados se han hecho de la vista gorda al tiempo que toneladas de drogas y miles de inmigrantes indocumentados entraban de contrabando a Estados Unidos, muestran los registros. Han vendido ilegalmente permisos de residencia y otros documentos migratorios, ingresado a bases de datos de agencias de impartición de justicia y proporcionado información delicada a cárteles de la droga. En un caso, la información fue usada para organizar el intento de homicidio de un informante.



Es muy probable que los hallazgos de The Times se estén quedando cortos en la cantidad de soborno s debido a que, en muchos casos, los registros de los tribunales no presentan un conteo. Los hallazgos tampoco incluyen regalos, viajes o dinero robado por empleados del DHS.



Durante toda su campaña, el Presidente electo Donald J. Trump dijo que la seguridad fronteriza sería una de sus prioridades. Mientras se prepara para asumir el puesto, descubrirá que muchos de los problemas parecen ser internos.



Documentos muestran que oficiales de la Patrulla Fronteriza y agentes aduanales, que protegen más de 11 mil 200 kilómetros de frontera y lidian de forma más directa con cárteles y contrabandistas, han recibido la mayor cantidad de soborno s, casi 11 millones de dólares.



Pero el problema de los soborno s se extiende mucho más allá de los agentes en la línea del frente en la frontera. Empleados del DHS que hacen cumplir las leyes de inmigración y aduanas y que otorgan beneficios de ciudadanía y brindan seguridad para aviación también han sido arrestados o acusados formalmente de aceptar soborno s.



Un reporte del Departamento de Seguridad Nacional dado a conocer en mayo señalaba que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia bajo la cual opera la Patrulla Fronteriza, carece actualmente de programas proactivos para erradicar la corrupción.



James Tomsheck, ex director de asuntos internos en la CBP, dijo que muchos de los problemas que enfrenta la agencia con agentes corruptos tenían que ver con inadecuados programas de reclutamiento de empleados.



La investigación de antecedentes y las pruebas con polígrafo no han logrado erradicar a miembros de cárteles que, en algunos casos, fueron contratados por la Patrulla Fronteriza, dijo.