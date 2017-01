Acusan tortura contra Gildardo López, alias "El Gil"

Este episodio es relatado por Carlos Beristain en su libro "El tiempo de Ayotzinapa", y en un adelanto proporcionado a REFORMA destaca que el presunto criminal tenía signos de tortura.



Beristain indica en un capítulo que López Astudillo , señalado como el miembro de Guerreros Unidos que dio la orden de desaparecer a los estudiantes, declaró primero ante el fiscal y después habló informalmente con un abogado de los familiares de los estudiantes, plática que presenciaron atrás de un espejo dos de los padres y un integrante del GIEI .

"El abogado le preguntó si lo habían torturado, agachó la cabeza, asintió y se mostró dispuesto a colaborar si se le ofrecían condiciones. Pero no se reconocía como miembro de Guerreros Unidos y señaló no saber nada de los chavos", se lee en una parte del libro titulada "El Gil".



Dos semanas después sostuvieron una reunión con la Procuradora, quien les dio detalles de la detención de López Astudillo que no coincidían con lo que ellos sabían.



"Entre sus manos (la Procuradora) tiene su declaración, que gentilmente nos ofrece. La leemos cruzando líneas y párrafos para darnos cuenta de que es otra. Está dada el mismo día de la primera, pero pocas horas después, en concreto ocho", señala el texto.



En esa declaración, "El Gil" afirma algo que ningún detenido había mencionado y sólo se le había escuchado a Tomás Zerón: que los jóvenes fueron separados en dos grupos, a unos los llevaron al basurero de Cocula y a otros "los hicieron agua" por el rancho Tijeritas, aunque no explica qué significa eso.



Beristain, médico español que participó en las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Ecuador, se muestra sorprendido de que "El Gil" asegurara también, sin ningún motivo, que no se trafica heroína usando autobuses, lo que es la principal teoría del GIEI para explicar el ataque del 26 de septiembre de 2014.



Revela que la pareja de "El Gil" también fue detenida por unas horas y que recibieron detalles de cómo fue torturado el presunto criminal, además de que el informe médico de la propia PGR informa que llegó a la SEIDO con un tímpano roto y la otra oreja enrojecida.



"Esta lesión es típica de una tortura a la que los torturadores le pusieron 'el teléfono', que consiste en dar golpes fuertes en los oídos con las palmas de las manos abiertas, lo que genera un trauma sonoro agudo", señala Beristain en el libro que será presentado el próximo martes en el Museo Memoria y Tolerancia.