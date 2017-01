Acusan soborno a cuatro ex Gobernadores mexicanos

Los implicados son Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila de 2005 a 2011; Jorge Juan Torres López, que lo sustituyó como interino entre 2011 y 2012; Luis Armando Reynoso Femat, al frente de Aguascalientes de 2004 a 2010, y Eugenio Hernández, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010.



Humberto Moreira es investigado y vinculado a diversos casos de lavado de dinero por presuntamente haber recibido sobornos de Los Zetas.



Su suegra, Herminia Martínez de la Fuente, renunció el año pasado a una casa que tenía en San Antonio, Texas, propiedad que se encontraba bajo juicio de confiscación.



Los ex Mandatarios Torres López y Hernández Flores enfrentan en Corpus Christi acusaciones por delitos federales. Además, el ex Gobernador interino de Coahuila está acusado de lavado de dinero.



En tanto, Reynoso Femat no cuenta con ninguna acusación en Estados Unidos; sin embargo, su hijo Luis Armando Reynoso López fue acusado en 2004 de lavado de dinero en San Antonio, donde le fueron confiscadas propiedades por 2 millones de dólares.

En noviembre pasado, luego de detenerlo en Mission, Texas, fiscales alegaron que Luis Carlos Castillo Cervantes conspiró para lavar productos de fraude bancario, además de ofensas contra una nación extranjera, que involucran soborno de un funcionario público, apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos.



Aunque todavía está en espera de ser sentenciado, "El Rey de los Dragones " podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal.



Tras su arresto, le fue confiscado un avión Learjet 45XR modelo 2008 y se inició un juicio de confiscación de 36 millones de dólares.



La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Texas, además, indicó que el esquema básico de operaciones de Castillo Cervantes era recibir los pagos a su compañía de asfalto de parte de varios gobiernos estatales y trasladar los fondos a Estados Unidos, a la cuenta de su empresa estadounidense Rodmax.



"Entonces pagaría sobornos en los Estados Unidos a los funcionarios del Gobierno de México", señaló la fiscal adjunta Julie Hampton durante la audiencia de la demanda a Castillo Cervantes.



"El Rey de los Dragones ", quien se declaró culpable de lavado de dinero el martes pasado, además fue acusado de defraudar a J. P. Morgan Chase Bank e International Bank, en McAllen, cargo que será eliminado como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad.