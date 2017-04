Acusan pago fantasma de 500 mdp en Coahuila

Saltillo, México.- Documentos oficiales arrojaron que el Gobierno de Rubén Moreira ha pagado facturas por más de 500 millones de pesos a las mismas empresas fantasma que publicó REFORMA en septiembre del 2016.



El diputado local Jesús de León Tello, coordinador de la bancada del PAN, dijo que el Auditor Superior del Estado, Armando Plata, ha rechazado desde finales del año pasado comparecer ante los diputados para no dar a conocer de manera oficial esa cifra.



"Ya tenemos datos, confirmados, que no son 170 millones de pesos como lo dijo el Secretario de Finanzas, Ismael Ramos, estamos hablando de que son más de 500 millones de pesos desviados en asignaciones directas a estas mismas empresas", declaró este lunes.



"Esa es la razón por la cual, el Auditor Superior del Estado no le encuentra, no le haya la cuadratura, está tapando, está maquillando las cuentas públicas y por ello no quiere comparecer".



REFORMA publicó en septiembre del año pasado, que entre finales del 2015 y principios del 2016, el Gobierno de Rubén Moreira había pagado cerca de 200 millones de pesos a empresas fantasma, cuyo domicilio era inexistente, a través de asignaciones directas, sin necesidad de licitación, y a cambio de bienes consumibles.



El diputado dijo que el Gobierno de Coahuila ha pagado durante prácticamente todo su sexenio, a empresas como Nuberia Comercial, Asha, Bardo, Consultora Murano o Riviera Álamo, ésta última ligada a la Secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, quien renunció al cargo en medio del escándalo.



"(Tenemos la información) directamente de los informes financieros que se tiene, donde encontraron, sí en el 2016, 170 millones de pesos, pero también cuando revisan 2015, 2014, 2013, resulta que estamos hablando de más de 500 millones de pesos", explicó.



"Tenemos fechas y datos en donde lo que lleva la actual Administración, el señor Rubén Moreira en complicidad con María Esther Monsiváis, la ex Secretaria de Infraestructura y otras empresas señaladas como empresas fantasma, desviaron más de 500 millones de pesos".



Dijo que entre los principales conceptos de pago están medicamentos y alimentos, bienes que fueron pagados, mas nunca recibidos.



"Simularon compra de medicamento para hospitales, y como no se surtió, pero sí se cobró, por eso no quiere comparecer el Auditor Superior", denunció De León Tello.