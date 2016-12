Acusa negligencia tras sufrir un aborto

Valle Hermoso , Tam.

Un supuesto caso de negligencia médica se registró el fin de semana en el Hospital General Valle Hermoso “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, cuando los médicos de guardia del área de urgencias dieron medicamento para el riñón a una mujer que presentaba contracciones por su embarazo.

Se trata de Nancy Gámez Rodríguez, de 31 años de edad y originaria de la Brecha 110 con 81.500 del poblado El Realito, el cual pertenece a esta localidad, quien recurrió a EL MAÑANA, para denunciar que el viernes a las 11:00 horas acudió al HG a recibir atención por dolores en el vientre y una doctora a quien identificó como Melisa Arato, le proporcionó medicamento para los riñones y la mandó a su casa.

“Me fui a mi casa y a las seis de la tarde ya no aguantaba el dolor intenso, por lo que regresé al hospital, pero ahí nunca me decían que estaba en riesgo mi embarazo de cuatro meses, me quisieron poner suero y no pudieron, el líquido se me quedaba retenido en las dos manos porque nunca dieron con las venas”, dijo.

Explicó que como a las ocho de la noche, las enfermeras y la misma doctora, intentaron colocarle un supositorio para el dolor, pero de igual manera no pudieron, por lo que le solicitaron que ella misma se lo pusiera.

Fue a las 21:00 horas, que la paciente sintió que había aborta do en la camilla de espera, por lo que pidió de inmediato que llegaran los médicos, quienes al ver el producto entre las sábanas se asombraron, incluso la doctora estuvo a punto de vomitar.

Posterior al aborto, las enfermeras en turno tomaron el producto ya formado y lo envolvieron en un pañal desechable, para entregarlo al esposo de la mujer en agonía, siendo hasta las 23:30 horas que solicitaron un traslado urgente hacia el Hospital Pumarejo de la vecina ciudad de Matamoros, ya que en el hospital local argumentaban que no tenían los aparatos para realizar un legrado.

“Llegué al Pumarejo como a la medianoche, el doctor que nos atendió dijo que era un delito haber transportado el producto ya muerto de la manera que lo habíamos hecho, pero así me lo dieron a mí en Valle Hermoso , me dijeron que tenía que llevármelo así, ahí me hicieron el legrado y me aplicaron sangre porque me estaba desangrando, hasta anoche me dieron de alta”, dijo ayer a las 11:30 horas la entrevistada.