Acusan corrupción en Pemex por robo de combustible

Cd. de México.- La Oposición en el Congreso reclamó que el robo de combustible en el País se agravó por la corrupción en Pemex, el sindicato petrolero, y los Gobiernos estatales y municipales.



En un debate pactado en la sesión de la Comisión Permanente, diputados y senadores condenaron los ataques al Ejército en Puebla, lo que dejó 10 muertos, y reclamaron la impunidad en torno a dicho delito.



"Reina la impunidad absoluta, este ilícito está afectando a todos y ha traído muertes y una enorme violencia", dijo la senadora perredista Dolores Padierna.



La coordinadora parlamentaria pidió las comparecencias de los titulares del Cisen, Pemex, de la Secretaría de Energía, y del Procurador, Raúl Cervantes.



El vicecoordinador de los diputados del sol azteca, Jesús Zambrano, apuntó que es necesario identificar los lugares de operación y comercialización de las bandas de "huachicoleros".



"Mientras el Estado mexicano no actúe con todo lo que se requiere para hacer un efectivo combate al robo de hidrocarburos, no vamos a detenerlo", advirtió.



Dijo que alrededor del 80 por ciento del robo de combustible se debe a que personal de Pemex, y particularmente los dirigentes del sindicato petrolero, participan en operaciones de este tipo, porque saben cuándo cierran los ductos y bombas.



El diputado Javier Neblina, del PAN, manifestó que se requiere voluntad del Gobierno para atacar el robo de gasolina.



"Pemex informó que ha gastado más de cuatro mil millones de pesos para inutilizar las tomas clandestinas realizadas por los 'huachicoleros', y a las cosas hay que llamarle por su nombre, son delincuentes que roban combustibles.



"Ahora bien, más allá de estas pérdidas, el robo de gasolina es un problema mucho más complejo y multifactorial, que tiene que ver con cuestiones sociales, económicas, falta de oportunidades de empleo, corrupción, delincuencia organizada y complicidades", subrayó el panista.



Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara baja, reclamó que en los últimos 10 años aumentó el robo de gasolinas y no hay ningún resultado que indique que este delito se ha atacado eficazmente.



"Hoy, con el Presidente Peña Nieto, los 'huachicoleros', como se les llama, se han incrementado en una forma alarmante", mencionó.



Tan sólo en 2016, dijo, están los informes de que son más de 30 mil millones 836 mil litros que se perdieron.



"Para que esto suceda es porque hay corruptos y corruptores, y que desde adentro de la empresa del Gobierno se permite", aseveró.



La morenista agregó que por los manómetros de presión se sabe en qué momento corre el combustible por los ductos y cuándo es posible hacer la ordeña, pero al parecer nadie en la administración se da cuenta cuando sucede.



"Yo creo que Pedro Joaquín Coldwell nos debe de venir a informar cómo va a ser el seguimiento de medición de todos los ductos, ahora que los privados van a tener este control", indicó.



La senadora priista Graciela Ortiz refirió que Pemex reconoce que cada 24 horas se extraen ilegalmente 23 mil 500 barriles de hidrocarburo, lo que representa una ganancia de más de 21 mil millones de pesos para el crimen organizado.



"Esto nos refleja el tamaño del desafío que tiene el Estado mexicano para atender esta problemática, que viene a sumarse a la tarea delictiva que llevan a cabo las organizaciones criminales.



"¿Qué significa esto? Significa entonces que el tema debe ser visto, como bien se dijo aquí, con una integralidad que permita su mejor atención, y una eficacia mayor de la que hasta ahora hemos revisado", reconoció.