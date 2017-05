Acusa Maduro a Oposición por caos

Caracas, Venezuela.- Nicolás Maduro , Presidente de Venezuela, acusó hoy a la Oposición de realizar una arremetida violenta para crear caos en la sociedad al tiempo que amenazó con tomar un camino revolucionario para acabar con el golpe continuado fascista, como llamó a las protestas de la Oposición que en casi un mes han dejado más de 30 muertos.



El Jefe de Estado venezolano dijo que durante el último mes sus opositores han quemado ambulancias, atacado oficinas como las centrales de la Gran Misión Vivienda Venezuela.



"Yo estoy tomando esto con mucho equilibrio con mucha serenidad, pero estoy en un nuevo escenario para Venezuela. Que nadie dude, que nadie vacile, va a llegar la hora especial para la patria, para un camino revolucionario para acabar con esta situación de golpe continuado y fascista", dijo en su programa de televisión Domingos con Maduro .



Por otra parte, Maduro rechazó que la Oposición esté buscando elecciones y reiteró que solo buscan poder político.



"(el) Problema de Venezuela no es un déficit de elecciones ni es que no vayan a ver elecciones este año, el problema de Venezuela es que hay imperio gringo en manos de unos extremistas que quieren quitarnos el petróleo", dijo.



El mandatario también reiteró su llamado a la oposición para dialogar y solucionar los problemas del país mediante este mecanismo.



"Personalmente he tomado el teléfono, les he enviado notas, han venido ex presidentes, los han llamado del exterior y no han querido sentarse, después no se quejen, no digo más", añadió.



Maduro también recordó que este lunes sus seguidores realizarán una marcha y les pidió que la manifestación inicie con un espíritu de reivindicación patria y de reivindicación histórica.



Desde el pasado 1 de abril la Oposición ha convocado a protestas para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo, a quienes acusa de haber dado un golpe de Estado al publicar una sentencia que afectaba al Parlamento aunque esta fue revertida poco después.



Paralelo a ello, los seguidores del oficialismo también han realizado manifestaciones para mostrar su respaldo al jefe de Estado venezolano y para condenar los actos de "terrorismo" que, según ellos, promueve la Oposición .