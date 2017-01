Acude padre del ex Gobernador Medina ante la Subprocuraduría

Monterrey, México.- Humberto Medina Ainslie compareció hoy ante la Subprocuraduría Anticorrupción por la denuncia de incremento patrimonial de su hijo el ex Gobernador Rodrigo Medina, pero se negó a revelar detalles de la acusación.



Tras comparecer por espacio de 75 minutos acompañado de su abogado el ex Procurador Javier Flores, Medina Ainslie dijo que vio el contenido de la carpeta y en un lapso de 15 días responderán los cuestionamientos.



"Nos enteraron del contenido de la carpeta, pero nada de comentarios porque son información interna y no se puede compartir", expresó Medina Ainslie.



"Nos van a dar copia de la carpeta y se van a hacer las declaraciones sobre un cuestionario que nos dieron.

"Visualmente (vimos el contenido de la carpeta) pero faltan las copias".



¿A cuánto asciende el patrimonio de su hijo?, se le cuestionó.



"Ese tema no es mío, no me corresponde, eso los voceros correspondientes de él, sus abogados, lo tratarán", respondió escuetamente.



Al ser cuestionado sobre las propiedades que se le atribuyen en Mina, San Pedro y Texas, el padre del ex Gobernador evadió emitir una postura.



"No tengo ningún comentario que hacer", dijo.



Por separado, el abogado Flores afirmó que acudió a la comparecencia sin estar amparado y que atenderá las citas a las que sea requerido.



Además, agregó que más tarde la Fiscalía le fijará una nueva fecha de comparecencia a Gretta Salinas, esposa de Medina, luego de que no acudió el viernes pasado.



Medina Ainslie estaba citado a las 12:30 horas y llegó puntual a la cita junto a su abogado.



"La autoridad está cumpliendo con su obligación y yo estoy cumpliendo con la mía y aquí estoy", dijo escuetamente Medina Ainslie al llegar a la Fiscalía.



El martes pasado, el ex Gobernador acudió a comparecer por esta misma denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde conoció la carpeta de investigación en su contra y quedó de responder por escrito los cuestionamientos.



Aunque el viernes estaba citada por esta misma denuncia la esposa de Medina, Gretta Salinas, ésta no acudió alegando que no le notificaron en tiempo y forma.