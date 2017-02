Acuden Gretta y Medina a comparecencia

Salinas llegó a las 12:30 horas acompañada del ex Mandatario y el abogado Javier Flores, para conocer de la carpeta de investigación.



Momentos antes de la llegada, el Fiscal Anticorrupción Ernesto Canales se retiró de la dependencia anunciando que Salinas no acudiría porque había obtenido una suspensión provisional para no presentarse.Incluso, dijo que este recurso solo serviría para dilatar la investigación en contra de la familia Medina.