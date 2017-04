Acude Eva Cadena a presentar denuncia en un Mercedes

NOTICIAS RELACIONADAS Acusa Eva Cadena que nuevo video "está editado"

Cd. de México.- Eva Cadena, diputada local por Morena en Veracruz, presentó una denuncia contra quien o quienes resulten responsables de la difusión de un video donde aparece recibiendo medio millón de pesos.



La ex candidata por ese partido para Alcaldesa del municipio de Los Choapas acudió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en Xalapa, instancia que también abrió una carpeta de investigación en su contra.



La diputada llegó en un Mercedes Benz E350.



"Se solicita que la Fiscalía investigue y se dicten los delitos y ponga en resguardo los vídeos de ambos hoteles donde yo he dicho que se entregaron y devolvieron dichos recursos", dijo a medios afuera de la Fiscalía.



También indicó que desconoce a los empresarios que le dieron ese dinero.



Cadena anunció ayer que reasumió su cargo en el Congreso de Veracruz y, con ello, el fuero legislativo.



"No tengo nada de qué retractarme o avergonzarme, he sido muy clara en mis declaraciones y pido a la Fiscalía que se investigue y se encuentre a los responsables y me permitan limpiar mi imagen".



En el video se observa que Cadena recibe 500 mil pesos en efectivo, supuestamente para Andrés Manuel López Obrador.



"La verdad los hará libres; yo he dicho la verdad, aquí estoy dando la cara. Me reingreso al Congreso cuando inicie el periodo de sesiones y voy a seguir", añadió Cadena.



Tras darse a conocer la grabación, Cadena renunció a la candidatura por Morena a la Alcaldía de Las Choapas, para la cual había solicitado licencia como diputada.



Su regreso al Congreso ocurrió luego de de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz inició una carpeta de investigación contra la ex candidata por el video difundido.



"La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dio inicio a una Carpeta de Investigación de manera oficiosa por la probable comisión de delitos cometidos por Eva "N", diputada local con licencia y candidata a la alcaldía municipal de Las Choapas, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)", indicó en un comunicado la Fiscalía el martes.



También señaló que a la investigación integró la "Noticia Criminal" generada a partir de la difusión en redes sociales de escenas al parecer protagonizadas por Eva "N", que pudieran constituir una violación a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.



"Con la finalidad de evitar prácticas antidemocráticas en el Proceso Electoral 2016-2017, mediante las cuales se renovarán las alcaldías del estado, la Fiscalía Especializada en delitos electorales del fuero común, en el ámbito de su competencia, se impone de los hechos contenidos en una videofilmación, para su investigación y deslinde de responsabilidades".



La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la PGR también inició una carpeta de investigación por oficio contra Cadena, para investigar el mismo hecho.

Acusa AMLO trampa para implicarlo en corrupción

Andrés Manuel López Obrador acusó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de montar una trampa para implicarlo en un acto de corrupción mediante el video en el que una diputada local de Morena recibe 500 mil pesos para supuestamente entregárselos a él.



Sin embargo, ironizó, esa cantidad de dinero es muy pequeña, pues, dijo, ambos funcionarios son dueños de propiedades millonarias en México y Estados Unidos.



"Me mandan esas mochadas pero no me llegan. ¡No manchen, es muy poco!, ¿Cómo Yunes me va a mandar 500 mil pesos. Es muy poco de mochada, ¿no les parece?", preguntó a sus simpatizantes reunidos en la explanada de Ixtapaluca.



"Yunes tiene un depa de lujo en Nueva York, una casa que no la tiene ni Obama en Boca del Río, pues cuando menos que me escriture su departamento de lujo de Nueva York. Chong tiene una mansión en las Lomas de Chapultepec. Ése sí sería un buen moche. O que Peña me traspasara la Casa Blanca", agregó.