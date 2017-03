Actualizarán multas en la Limpia Pública

"Se pueden especular muchas cosas, por eso yo no quiero decir cantidades porque eso es especular, en tanto no tengamos una cantidad definitiva entonces vamos a hablar de cantidades”. Octavio González García, segundo síndico del Cabildo de Cd. Victoria

Cd., Tam.

El pasado 2 de enero entró en operaciones un nuevo sistema de recolección de basura en la capital del estado, esto con la implementación de 25 unidades nuevas de recolección de desechos domésticos, la división de la ciudad en seis sectores, y un sitio en internet con los horarios oficiales de cada una de las 64 rutas.

Lo anterior se llevó a cabo luego de que al inicio de la actual administración municipal se recibiera un déficit en el servicio de recolección de basura, de las 25 unidades recolectoras con que se contaba, solamente once se encontraban en condiciones para funcionar, por lo que no era posible para el Municipio prestar el servicio a la ciudadanía.

Fue el pasado mes de diciembre cuando fueron publicados los resultados de la licitación LPN-MVT-001-2016 para el suministro de 25 camiones recolectores-compactadores de basura, lo cual tuvo un costo de 33 millones de pesos para el Ayuntamiento de Ciudad Victoria .

Tras esto el alcalde Oscar Almaraz Smer dio un plazo de un mes tras la implementación del nuevo sistema de recolección de basura, y la normalización del servicio, para que empiecen a ser aplicadas multas a las personas que tiren basura en lugares no permitidos, así como que lo hagan fuera del horario oficial.

“Se van a establecer cuotas, sanciones también, pero todavía no se tienen ni montos ni fecha para cuando”, señaló el segundo síndico Octavio González García, presidente de la Comisión de Representación Legal y Reglamentación Municipal.

En las últimas semanas el director de Limpieza Pública, Benito García Coronado y el regidor Juan Alberto Rojas Reyna de la misma comisión, han entrado en una polémica por el monto de las multas que serán aplicadas, siendo estas de entre mil y diez mil pesos.

“Se puede especular muchas cosas, por eso yo no quiero decir cantidades porque eso es especular, en tanto no tengamos una cantidad definitiva entonces vamos a hablar de cantidades”, añadió el segundo síndico.

No obstante en el Reglamento de Limpia Pública vigente se consideran multas de hasta 500 salarios mínimos, hoy UMAs, es decir, hasta 37 mil 500 a quien tire basura en lugares prohibidos o fuera del horario oficial, “hay quienes dicen que van a ser diez mil y quienes dicen que no se puede, pues nosotros no lo sabemos todavía”.

Finalmente, Octavio González adelantó que será hasta dentro de un mes cuando el Cabildo local apruebe los cambios al Reglamento de Limpia Pública, en el cual habrán de especificarse los montos de las sanciones, así como otras adecuaciones para que se ajuste al nuevo sistema de recolección de basura.