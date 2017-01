Activistas piden desde Londres 'puentes no muros'

Un grupo de mexicanos extendió esta mañana la bandera tricolor en el puente de Westminster donde había una pancarta gigante con la leyenda "Los migrantes son bienvenidos".



Entretanto, en el emblemático puente de la Torre de Londres (Tower Bridge) los organizadores colgaron un cartel de 25 metros con la leyenda "Bridges not Walls" (Puentes no muros ).



Los manifestante buscan enviar un mensaje claro contra la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



Los nueve puentes del Río Támesis -desde Tower Bridge, Waterloo, Westminster y hasta Vauxhall- lucen mantas con las consignas la "solidaridad vence fronteras", "bienvenidos refugiados", y "no hay planeta B".



La portavoz de "Bridges Not Walls", Nona Hurkmans, afirmó que la movilización es una muestra de solidaridad hacia grupos que han sido atacados en Estados Unidos y el Reino Unido a partir del referendo sobre la salida de Londres de la Unión Europea.



"Nos estamos manifestando contra los políticos de extrema derecha que llevan un mensaje de odio y división como es el caso de Nigel Farage (ex-líder del Partido por la Independencia) y otros grupos que han sido atacados en Estados Unidos", señaló.



Decenas de pancartas fueron colocadas en espacios públicos del centro de esta ciudad a unas horas de la ceremonia de toma de investidura de Trump.



Mañana grupos de mujeres convocaron a una marcha que saldrá a mediodía de la Embajada de Estados Unidos hacia la plaza de Trafalgar para protestar contra las políticas discriminatorias y en favor de los valores de libertad y democracia.