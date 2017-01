Acredita Estados Unidos 17 penales mexicanos

Cd. de México .- En el marco de la Iniciativa Mérida, 16 cárceles de México fueron acreditadas y una reacreditada durante la Conferencia de Invierno 2017 de la Asociación Norteamericana de Correccionales (ACA).



Este lunes la organización estadounidense informó que con las recientes acreditaciones, 7 de cárceles federales y 10 estatales, la cifra de centros penitenciarios con certificación internacional en México ascendió a 58.



Además, abundó, todos los centros federales cuentan ya con este reconocimiento.

De acuerdo con la Asociación, para obtener la acreditación , las cárceles deben cumplir con 40 estándares básicos obligatorios y con el 90 por ciento de los 97 rubros no obligatorios, en áreas como seguridad, nutrición, justicia, orden y cuidados de salud.



Tobin Bradley, director de la Iniciativa Mérida de la Embajada de los Estados Unidos en México , expresó sus felicitaciones y resaltó el caso de Chihuahua, entidad que renovó la acreditación de su Cereso No. 2, obtenida por primera vez en 2013.



"Aunque la acreditación no es una panacea para los retos del sistema carcelario, el sistema de prisiones federales y estados como Guanajuato y Chihuahua han demostrado que el compromiso para la certificación conduce a grandes mejoras de seguridad en las cárceles y más allá de las mismas contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho", sostuvo.



"Se ha observado que las fugas e incidentes violentos serios han disminuido drásticamente o han desaparecido del todo en los centros acreditados; los internos se han beneficiado con acceso a una mejor alimentación y a programas de atención médica y pastoral".



Entre las certificaciones, destacan cinco centros estatales en Guanajuato; cuatro federales en las Islas Marías, en Nayarit; dos cárceles federales en Morelos, y el Cefereso del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México .