Aclara Trump ataque a Suecia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la polémica generada por los dichos de Donald Trump sobre un inexistente atentado terrorista en Suecia , el presidente de Estados Unidos escribió en Twitter que más bien se refirió a una historia de inmigrantes.

“Mi declaración sobre lo que está sucediendo en Suecia fue en referencia a una historia que fue transmitida en Fox News sobre inmigrantes y Suecia ”, mencionó el mandatario en su cuenta oficial de esa red social.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2017.

Y es que este fin de semana, al hablar ante seguidores en Florida, Donald Trump aludió a un supuesto incidente terrorista en el país escandinavo.

Por su parte, el ex canciller sueco Carl Bildt reviró en Twitter: "¿ Suecia ? ¿Ataque terrorista? ¿Qué ha estado fumando?".