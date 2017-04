Aclara Regina Blandón polémica sobre video erótico

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Regina Blandón subió un video a su cuenta de Facebook debido a una polémica en redes sociales por una grabación erótica donde presuntamente ella aparecía desnuda.

"Sé que voy a decepcionar a muchos de ustedes sobre el video que está rolando en redes sociales. No soy yo, es una actriz porno que se llama Niki Skyler", dijo Blandón, reconocida por su papel como "Bibi" en "La Familia Peluche".

La actriz apuntó que esto es un chisme y que ella ni siquiera se pasea en bikini en Acapulco. También habló sobre la violencia de género no sólo en México, sino en el mundo.

Blandón contó que uno de los tuits que más le llamó la atención fue el de un usuario en cuya foto aparecía con su familia. La persona le escribió: "Qué buen video, eh. Te la rifaste", a lo que la actriz respondió: "No creas todo lo que ves en Internet. Y, ¿qué opinan de tu tuit tu esposa y tus hijos? ¿Se los enseñamos? Tengo foto ya, por si ocupas".

La actriz hizo alusión a los casos de violencia como los "Porkys de Veracruz", el acoso en el metro y los comentarios de Marcelino Perelló en Radio UNAM.

"Por favor, seamos más amigos, apoyémonos entre todos, tirémonos buena onda. Seamos equipo, porque en esta época todo mundo... necesitamos más amor, más empatía, más respeto, más civismo. Soy mujer y me siento acosada, y me siento vulnerable y me siento hostigada, pero siento que no debemos dejar de luchar porque la violencia de género desaparezca, porque esto no puede seguir existiendo", finalizó la actriz.