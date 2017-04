Aclaran malentendido OV7 y Kabah a través de chat

"Trabajamos durante dos años juntos, nos vimos a diario y dejamos huella en una gira incomparable, única, arriba y abajo del escenario. A través de las redes sociales se pudieron dar cuenta que nos llevamos bien y que somos como una familia", expresó Zaba.

Sin embargo, admitió, "estas últimas semanas han sido complicadas por diversas declaraciones que a lo mejor los OV7 hemos dado y otras que vienen de parte de ellos".

Incluso, la intérprete de "Te quiero tanto" consideró que los medios de comunicación los han contrapunteado, "y también porque, a veces, uno la riega en decir ciertas palabras, quizá por traer prisa.

"Debido a que han habido malas interpretaciones, tenemos un chat en el que estamos OV7 y Kabah . Ahí platicamos todo lo que se dice. Yo los quiero mucho, los llevo en mi corazón y les dije (a Kabah ) que quiero ir a verlos, no sólo a ellos, también a Sentidos Opuestos, Mercurio, Moenia, y ojalá los OV7 me quieran acompañar, que seguramente sí. Ojalá que ellos también quieran venir a nuestro show".

Señaló que la gente los compara porque son proyectos parecidos de la década musical de los 90; no obstante, aclaró que son conciertos distintos y dinámicas diferentes.

"Lo que es igual es que los dos conceptos están llenos de artistas exitosos de los 90, con grandes éxitos, y eso es lo que al final importa.

"Ni los OV7 ni los Kabah , ni ningún artista que participa en una gira o en la otra, somos nuevos. Todos llevamos años en el medio y sabemos hacer oídos sordos a muchas cosas. Hay cosas que escuchas de la prensa, que abres una revista o que ves en la televisión y te pegan.

"Si en redes sociales hay comentarios de fans que muchas veces te duelen, imagínense escucharlo de un amigo. Todos cometemos errores, pero también sabemos perdonar y valorar la amistad. Somos grandes amigos y ojalá que podamos seguir haciendo cosas juntos", resaltó Zaba.

En declaraciones a la prensa, la cantante también se refirió a los preparativos de su boda. Dijo que lleva un año y ocho meses de relación con su novio, el cual ha tenido paciencia en los tiempos libres que ella le pueda dedicar.

"Voy un poco tarde en la planeación de la boda. Siento que nos falta mucho, pero nos hemos tratado de involucrar en la medida de lo posible. Hemos tenido meses complicados. Me dio el anillo en octubre y es para que en esas fechas tuviéramos todo listo y apenas ayer dimos el "ok" de las invitaciones", explicó.

Adelantó que la recepción no se llevará a cabo en la playa debido a que su novio Francisco es alérgico al Sol. Tampoco será en la Ciudad de México pero sí en un lugar donde sus amigos puedan relajarse en pareja y sin sus hijos.

"No será exclusiva, no habrá medios. Varios se acercaron para cubrir la fecha y lo agradezco, pero no, es un momento muy íntimo. Haré algo en mis redes sociales porque me gusta compartirlo con los fans, pues ellos se preocupan y son cariñosos, así que haremos alguna transmisión en vivo".

El vestido de novia lo elegirá de entre tres propuestas de diseñadores mexicanos. Aunque si su novio lo aprueba, se quedará con los tres. Finalmente, informó que, durante un mes, la Luna de Miel se llevará a cabo en Europa.